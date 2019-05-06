Фільм "Месники: Завершення" став рекордсменом по касових зборах і посунув "Титанік" у рейтингу

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Фільм "Месники: Завершення" став рекордсменом
Фільм "Месники: Завершення" став рекордсменом / Фото з відкритих джерел

Культова кінострічка від світу Marvel стала тріумфатором цілої серії. Завершальна частина "Месників" забрала у прокаті понад 2 мільярди доларів, чим випередила легендарний фільм "Титанік".

Всього два тижні тому у прокат вийшов фільм "Месники: Завершення", однак це не помішало їй стати рекордсменом по касових зборах. Про це повідомляє видання Variety.

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Раніше повідомлялося, в першу дні прем'єри фільм також встановив рекорд, зібравши 305 мільйонів доларів. А за два тижні йому вдалося перебігти позначку двох мільярдів доларів. Найбільшу популярність кінокартина отримала у Китаї, отримавши від касових зборів 575 мільйонів доларів.

На даний момент сума заробітку становить 2, 189 мільярдів доларів. Завдяки такій популярності фільмові вдалося посунути з другого місця у рейтингу найприбутковіших фільмів легендарний "Титанік", який у 2009 році уступив перше місце "Аватару", який зібрав 2,8 мільярда доларів.

 

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Теги: LifeStyle Кіно
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