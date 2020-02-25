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"Мулан": сюжет, трейлер і дата виходу адаптації відомого мультфільму

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"Мулан": сюжет, трейлер і дата виходу / Comig Soon

Драматичний пригодницький фільм "Мулан" від Disney готується до світового релізу вже в березні. Фільм 2020 року став однойменною адаптацією на популярну китайську легенду про Хуа Мулань, а також частковим римейком культового однойменного мультфільму 90-х.

Про те, що студія Disney планує перезняти легендарну історію на новий лад представники компанії заявляли ще у 2010 році. Проте знімальний процес фільму "Мулан" (Mulan) стартував щонайменше через сім років. У лютому 2017 року в Disney заявили, що адаптації бути, а режисером майбутньої прем'єри обрали Нікі Каро.

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На головну роль у фільмі "Мулан" 2020 року претендувало близько тисячі актрис. Головними умовами для кандидаток були: відповідна національність, володіння бойовими мистецтвами та зрозумілою англійською мовою.

Дата виходу фільму "Мулан" в Україні запланована на 26 березня.

Постер до фільму
Постер до фільму "Мулан" / The Movie Db

Сюжет: події розгортаються у звичайній китайській сім'ї, яка готується до весілля доньки. Однак родинний спокій та ідилія перериваються, коли імператор Китаю видає указ, за яким один чоловік з кожної сім'ї повинен відправитися в армію, а згодом захищати рідну країну.

На жаль, у родині Хуа Мулан її важкохворий батько, який колись буввійськовим, є єдиним чоловіком. Аби вберегти його від небезпеки та війни смілива дівчина вирішує сама відправитися на фронт. Вона видає з себе хлопця і хитрістю потрапляє до армії, а пізніше на поле бою. Під час запеклої боротьби Хуа Мулан розуміє, що боротьба за батьківщину – це не лише примусові обставини, а те, без чого вона не зможе жити.

Актори і ролі фільму "Мулан"

  • Лю Іфей – Хуа Мулан
  • Донні Єн – командир Тунг
  • Джейсон Скотт Лі – Борі Хан
  • Йосон Ань – Чень Хунхуі
  • Ґун Лі – Сіань Ланг
  • Джет Лі – імператор Китаю
  • Рон Юань – сержант Цян
  • Ці Ма – Хуа Чжоу
  • Розалінд Чао – Хуа Лі
  • Джиммі Вонг – Лінг
  • Уткарш Амбудкар – Скатч

Мулан: тизер українською онлайн

Мулан: трейлер онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Disney
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