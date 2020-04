Фільм-номінант на Оскар-2018 "Назви мене своїм ім'ям" матиме довгоочікуване продовження

12:13, -

Фільм італійського режисера Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name) після кількох років чуток отримав офіційне підтвердження свого продовження. Наразі зйомки стрічки не відбуваються через спалах пандемії.