Фільм-номінант на Оскар-2018 "Назви мене своїм ім'ям" матиме довгоочікуване продовження

Фільм італійського режисера Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name) після кількох років чуток отримав офіційне підтвердження свого продовження. Наразі зйомки стрічки не відбуваються через спалах пандемії.

Про офіційне продовження знаменитого фільму, який номінували на Оскар-2018 у чотирьох номінаціях (включно з категорією "Найкращий фільм") заявив сам режисер стрічки Лука Гуаданьїно у виданні La República.

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За його словами, у сиквелі "Назви мене своїм ім'ям" ми побачимо тих самих героїв – Еліо та Олівера, які закохуються одне в одного у невеличкому містечку в Італії. Після виходу фільму актори Тімоті Шаламе та Армі Гаммер здобули чималу популярність.

До всієї цієї ситуації з коронавірусом я літав в США зустрітися з автором, якого я обожнюю і чиє ім'я я не хочу називати, щоб обговорити з ним другу частину. На жаль, все довелося скасувати. Але, звичайно, працювати з Тімоті Шаламе, Армі Гаммером, Майклом Сталбаргом, Естер Гаррел та іншими акторами – це величезне задоволення. Всі вони з'являться в новому фільмі,

– поділився режисер.

Наразі зйомки фільму стоять на паузі, але відновляться, як тільки вщухне пандемія коронавірусу. Про продовження італійської стрічки чутки ходили ще з прем'єри першого фільму у 2017 році, але досі ніхто не наважувався їх підвердити. Тепер же фанати можуть з нетерпінням очікувати виходу нової картини.

Що відомо про фільм "Назви мене своїм ім'ям"?Романтична історія розвивається між юним хлопцем Еліо та вченим Олівером, який живе у сім'ї першого на затишній дачі в Італії. Хлопець та чоловік спочатку не розуміють особливий зв'язок між ними, але з часом починають все краще пізнавати одне одного та почуття, які виникають між ними. Фільм знято за однойменним романом Андре Асімана. Кінострічка "Назви мене своїм ім'ям" швидко набула статус культової, а на церемонії Оскар-2018 отримала одну нагороду з 4-х номінованих – за найкращий адаптований сценарій.

Назви мене своїм ім'ям 2017: дивіться трейлер фільму онлайн