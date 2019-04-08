Фільм "Шазам!" б'є рекорди по касових зборах у США: за вікенд зібрано 57 мільйонів доларів

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Фільм "Шазам!"
Фільм "Шазам!" / IMDb

Черговий фільм, знятий за мотивами коміксів, б'є рекорди по касових зборах. Так, супергеройський фільм "Шазам!", який вийшов у прокат у перші вихідні квітня, став лідером доходів.

Про успішний вихід нового супергеройського фільму "Шазам!" повідомляє іноземне видання Box Office Mojo. Кінокартина, над якою працювали творці із всесвіту DS Comics, за перші вихідні зібрала понад 57 мільйонів доларів на своїй землі.

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Однак за межами США фільм також зазнав неабиякого успіху. До прикладу, загальна сума касових зборів з інших країн становить 102 мільйони доларів. Тобто загальна сума доходу, який отримала компанія Warner Bros. становить майже 160 мільйонів доларів.

Варто додати, що картину "Шазам!" прирівнюють до популярної стрічки з Джейсоном Момоа та Ембер Хьорд "Аквамен". Тоді за перший вікенд фільм зібрав близько 67 мільйонів доларів.

Дивитися трейлер до фільму "Шазам!": відео

 
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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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