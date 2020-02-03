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Фільм "Щоденники принцеси" з Енн Гетевей отримає продовження у вигляді спін-офу

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Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси" / IMDb

Потоковий сервіс Disney+ знімає продовження франшизи "Щоденники принцеси". За чутками, третя частина розповідатиме історію зведеної сестри героїні Енн Гетевей.

Про те, що компанія Disney не втомлюється вигадувати ідеї контенту для свого потокового сервісу Disney+ повідомляє видання The Illuminerdi. На сайті зазначається, що нова героїня популярної франшизи буде дівчинкою змішаних рас.

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За сюжетом, вона нібито відправляється жити в вигадану країну Женовію разом із представниками монаршої сім'ї. Чи повернуться до своїх ролей Енн Гетевей та Джулія Ендрюс поки що невідомо.

Нагадаємо, що перша та друга частину "Щоденників принцеси" вийшла у 2001 та 2004 році відповідно. В основу оригінальної історії покладено серію книг американської письменниці Мег Кебот. Трохи давніше Енн Гетевей промовилася в одному з інтерв'ю, що готова повернутися до ролі, адже сценарій до третьої частини фільму був майже готовий. Однак наразі ніяких натяків на її участь у зйомках немає.


Постер до першої частини "Щоденники принцеси" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Disney
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