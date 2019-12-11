Фільм "Вічні" від Marvel буде помітно відрізнятися від інших картин, знятих за коміксами

До великого прокату у 2020 році готується супергеройський фільм "Вічні" (The Eternals) від Marvel Studios. Поки що стрічка перебуває на стадії розробки і команда активно працює над зйомками, однак творці кінокартини потроху прочиняють двері за лаштунки процесу та розсекречують деталі сюжету.

Мільйони фанатів з усього світу з нетерпінням чекають на свіжу екранізацію за мотивами однойменних коміксів. Новим творіння від студії Marvel стане фільм "Вічні", прем'єра якого запланована на листопад 2020 року. Попри те, що до виходу стрічки залишився майже рік, на сайті Empire Online з'явилися несподівані подробиці про майбутню картину від її творців.

До речі, у новому фільмі "Вічні" від Marvel з'явиться супергерой-гей: подробиці

Днями у Бразилії відбувся кінофестиваль Comic Con Experience, на якому обговорювалися майбутні прем'єри, серед яких фільм від Marvel "Вічні". Голова студії Кевін Фейдж зізнався, що на глядачів чекає зустріч з могутніми космічними сутностями – Целестіалами, а також приголомшив новиною, що в фільмі з'являться девіанти, які будуть помітно відрізнятися від оригінальних прототипів з коміксів.

Ба більше, знаменитий продюсер офіційно повідомив, що фільм "Вічні" не буде схожим до жодного з представлених ними раніше.

"Вічні "охоплять 7000 років людської історії і космічних протистоянь, а також змінять усе, що ми знаємо про Marvel. Це дуже амбітний проєкт, дія якого розгорнеться від справжнього моменту в часі до повернення в Месопотамію, а також в багато інших локацій найрізноманітніших історичних моментів. Здається, це буде щось зовсім відмінне від усього, що ми робили до цього,

– запевнив Кевін Фейдж.

Нагадаємо, що навесін 2019 року в мережі з’явилися чутки, що до Кіновсесвіту Marvel приєднається Анджеліна Джолі. Однак пізніше представники компанії Marvel Entertainment підтвердили, що голлівудська зірка таки зіграє у фільмі "Вічні". У вересні 2019 року в мережі з'явилися перші фото зі зйомок фільму з Анджеліною Джолі, яка кардинально змінила імідж для проєкту.



Один із перших постерів до фільму "Вічні" / IMDb