Фільм "Загін самогубців 2" отримав рейтинг R: подробиці

700 Читать новость на русском
"Загін самогубців 2": дата прем'єри / IMDb

Після успіху фільму "Загін самогубців" одразу ж розпочалася робота над другою частиною, яка вийде на великий екран у 2021 році. Однак до широкого прокату творці картини готуються заздалегідь. Так, режисер другого епізоду "Загону самогубців" повідомив про те, що домігся для свого проєкту рейтинг R.

Про те, що Джеймс Ганн, який взявся за створення другої частини "Загону самогубців" таки отримав бажаний рейтинг R для майбутнього фільму, повідомляє видання Variety.

Читайте також: Режисерка нових "Ангелів Чарлі" зніме римейк на хоррор 1940 року і зіграє в ньому головну роль

На відміну від першої частини, яка вийшла у світ у 2016 році, продовження вийде в прокат у Північній Америці з "посиленим" контролем. Як відомо, сюжет другого епізоду буде таким же гострим і моментами жорстоким, однак, попри це, режисер пообіцяв наповнити його достатньою кількістю гумористичних сцен.

Нагадаємо, рейтинг R – це система оцінки фільму, внаслідок якого підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки у супроводі дорослого, одного з батьків чи опікунів. 

Також варто додати, що творці картини не називають другу частину сиквелом, адже у картині буде чимало нових антигероїв та не пов’язаних з попереднім епізодом моментів. Нагадаємо, прем'єра "Загону самогубців 2" запланована на 6 серпня 2021 року.

"Загін самогубців" перша частина: дивитися трейлер 

 

Коли в Україні буде Чорна п’ятниця: дата
сьогодні
9654
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Марго Роббі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:21 Чорна п'ятниця в Києві: на які концерти можна потрапити із вигідною знижкою – перелік
Уляна Журба 38
сьогодні 16:58 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 8305
сьогодні 14:57 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 5032
28 листопада 15:15 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 385
28 листопада 14:15 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 23556
Новини
Більше новин
Залиште відгук