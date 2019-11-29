Фільм "Загін самогубців 2" отримав рейтинг R: подробиці

Після успіху фільму "Загін самогубців" одразу ж розпочалася робота над другою частиною, яка вийде на великий екран у 2021 році. Однак до широкого прокату творці картини готуються заздалегідь. Так, режисер другого епізоду "Загону самогубців" повідомив про те, що домігся для свого проєкту рейтинг R.

Про те, що Джеймс Ганн, який взявся за створення другої частини "Загону самогубців" таки отримав бажаний рейтинг R для майбутнього фільму, повідомляє видання Variety.

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На відміну від першої частини, яка вийшла у світ у 2016 році, продовження вийде в прокат у Північній Америці з "посиленим" контролем. Як відомо, сюжет другого епізоду буде таким же гострим і моментами жорстоким, однак, попри це, режисер пообіцяв наповнити його достатньою кількістю гумористичних сцен.

Нагадаємо, рейтинг R – це система оцінки фільму, внаслідок якого підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки у супроводі дорослого, одного з батьків чи опікунів.

Також варто додати, що творці картини не називають другу частину сиквелом, адже у картині буде чимало нових антигероїв та не пов’язаних з попереднім епізодом моментів. Нагадаємо, прем'єра "Загону самогубців 2" запланована на 6 серпня 2021 року.

"Загін самогубців" перша частина: дивитися трейлер