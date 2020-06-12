У США не вщухають масові протести Black Lives Matter, до яких долучився весь Голлівуд. Популярну тему вирішили не замовчувати і на стрімінговій платформі Netflix. Там з'явилась особлива добірка фільмів та серіалів, яку варто переглянути кожному.

Як відомо, 25 травня під час арешту Джорджа Флойда американський правоохоронець застосував задушливий прийом. Темношкірий чоловік скаржився, що не може дихати. Флойда відпустили тільки тоді, коли він перестав говорити та помер просто на очах у шокованих очевидців. Таке свавілля обурило американців, відтак тисячі людей вийшли на масштабні протести у США.

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До мітингів долучились і представники Голлівуду, а кіномани все більше стали переглядати фільми, в яких порушено питання расизму. Тому стрімінгова платформа Netflix опублікувала добірку кінострічок та серіалів із назвою Black Lives Matter, які найкраще демонструють питання дискримінації і життя афроамериканців.

"Тринадцята" (2016)

Це документальна кінострічка, яка вже отримала успіх у мережі. Фільм "Тринадцята" розповідає про події, які показували наслідки 13 поправки до Конституції США, яка скасовувала рабство. Сталось це у 1865 році. Однак до кінця ХХ століття правоохоронці ув'язнили чи вбили тисячі афроамериканців, які не були причетні до будь-яких злочинів. Відтак у "Тринадцятій" можна побачити всю трагедію расової дискримінації.

Дивіться трейлер до фільму "Тринадцята": відео

"Коли вони нас побачать" (2019)

Популярний серіал, який зняли на основі реальних подій 1989 року. П'ятеро темношкірих та мексиканських підлітків потрапили до в'язниці через зґвалтування дівчини, яке не скоювали. У суді навіть не брали до уваги факти, які свідчили про невинуватість підозрюваних. І тільки у 2014 році справу відновили, оскільки з'явився новий підозрюваний.

Дивіться трейлер до серіалу "Коли вони нас побачать": відео

"Ферма "Мадбаунд" (2017)

В 30 років Лору вважають "старою дівою", оскільки вона не вийшла заміж. Та все змінюється, коли головна героїня зустрічає Генрі МакАллана. Пара вирушає до його батька, на ферму "Мадбаунд", де Лорі та Генрі потрібно буде не тільки звикнути до сільського життя, але й зіткнутись з расизмом.

Дивіться трейлер до фільму "Ферма "Мадбаунд": відео

"Місячне сяйво" (2016)

Оскароносний фільм "Місячне сяйво" розповідає про різні періоди життя темношкірого хлопця Шарона. Він зростав у сім'ї наркозалежних людей, тому ніхто не опікувався ним. У підлітковому віці головний герой зустрічає Кевіна, який стає більше, ніж просто другом. І саме тоді перед Шароном є вибір: яке майбутнє він хоче мати.

Дивіться трейлер до фільму "Місячне сяйво": відео

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"Дорогі білі" (2017)

Серіал переносить глядачів у престижний американський коледж. На одній з вечірок, яку влаштовують темношкірі студенти, спалахує расовий конфлікт, що переростає у чималі сутички.

Дивіться трейлер до серіалу "Дорогі білі": відео

"П'ять корешів" (2020)

Це новий фільм, який з'явився на Netflix у 2020 році. За сюжетом, 5 ветеранів в'єтнамської війни згадують минуле. Головні герої повертаються у джунглі, щоб знайти скарби, які заховали 10 років тому. Окрім цього, ветерани хочуть відшукати рештки свого загиблого командира, який помер під час бою.

Дивіться трейлер до фільму "П'ять корешів": відео

"Помаранчевий – хіт сезону" (2013 – 2019)

У цьому серіалі кіномани дізнаються про життя дівчини Пайпер, яка звикла до розкішних буднів. Вона закрутила роман з хлопцем, який виявився наркоторговцем. За це дівчина отримала тюремний термін у 15 місяців. Тепер Пайпер потрібно буде звикнути до нових реалій та дізнатись історії жінок, які також відбувають покарання у в'язниці.

Дивіться трейлер до серіалу "Помаранчевий – хіт сезону": відео