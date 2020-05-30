У День емансипації жінок, який відзначають 30 травня, журналісти LifeStyle 24 пропонують переглянути фільми про легендарних красунь, які здатні змінити історію. Деякі з них не є вигаданими персонажами, що ще більше надихає світову спільноту.

За час існування кінематографу у Голлівуді зняли сотні фільмів про сильних жінок. готових йти наперекір суспільній думці та звичним правилам. Журналісти LifeStyle 24 вирішили обрати 9 кінострічок за останні 10 років, які отримали найбільше позитивних відгуків від глядачів. Переконані, що жоден з цих фільмів вас не розчарує та надихне втілювати свої мрії!

Це варто переглянути: 10 неперевершених серіалів про жінок, від яких неможливо відірватись

"Сенсація"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Акторський склад: Марго Роббі, Ніколь Кідман, Шарліз Терон, Еліс Ів, Аланна Юбак, Кейт Маккінон, Мадлен Зіма

У час розвитку руху MeToo у Голлівуді презентували фільм "Сенсація", який показує боротьбу жінок проти сексуального насилля.

У центрі подій – один з найвідоміших телеканалів США Fox News. Його заснував та очолив Роджер Ейлс, який за роки своєї кар'єри здобув бездоганну репутацію та авторитет. Похитнути владу директора Fox News взялись безстрашні жінки, які подають на нього до суду за сексуальні домагання. Виявилось, жертвами харасменту стала не одна красуня. Тому всі вони об'єднуються, підтверджуючи злочини Роджера Ейлса.

Дивіться трейлер до фільму "Сенсація": відео

"Державні таємниці"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Акторський склад: Кіра Найтлі, Метью Гуд, Ріс Іванс, Індіра Варма, Рейф Файнз, Адам Бакрі

Фільм "Державні таємниці" заснований на реальних подіях. За сюжетом, у 2003 році уряди США та Великобританії збираються напасти на Ірак. Документи, які про це свідчать, потрапляють до перекладачки з китайської Кетрін Ган, яка працює на уряд та щодня має справу з секретними документами. У листі урядовці вимагали шукати компромати на дипломатів ООН, щоб вони проголосували за вторгнення в Ірак. Кетрін не може цього допустити, тому після вагань вирішує йти наперекір урядовцям. Звичайна перекладачка розкриває державну таємницю і стає ворогом країни.

Кінострічка змушує задуматись кожного, наскільки багато значить одна людина у державі. Кетрін стала тією жінкою, яка надихнула інших на протести та показала, що історію пишуть люди.

Дивіться трейлер до фільму "Державні таємниці": відео

"Три білборди за межами Еббінга, Міссурі"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Акторський склад: Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Дінклейдж, Джон Гоукс, Вуді Гаррельсон, Сем Роквелл

Ще одна сильна жінка, готова боротись з системою – це головна героїня драми "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі". Доньку Мілдред Хейз зґвалтували та вбили, а правоохоронці маленького містечка не докладають зусиль, щоб розкрити цей злочин. Тому нагадати про правосуддя вирішила головна героїня, яка орендує три білборди, розташовані при в'їзді в місто. На плакатах вона розміщує короткі написи, які вказують на бездіяльність шерифа.

Дивіться трейлер до "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі": відео

Цікаво: Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні онлайн

"Небезпечна гра Слоун"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

Акторський склад: Джессіка Честейн, Марк Стронг, Гугу Ембат-Ро, Майкл Стулбарг, Елісон Пілл, Джейк Лесі, Джон Літгоу, Сем Вотерстон

Талановита і хитра лобістка Елізабет Слоун зможе підкорити всіх кіноманів. Її робота – просування законів для голосування у Конгресі. До кожного політика жінка має свій підхід, тому отримати результат для неї – це всього справа часу та винахідливості.

Елізабет береться за поправку щодо обмеження зброї в США. Справа може її або прославити, або знищити. У ході роботи лобістка шкодить впливовому конгресмену, який тепер зосереджує всі ресурси, аби запроторити Елізабет Слоун до в'язниці.

На прикладі головної героїні автори проєкту хотіли показати гнилість політичної системи та силу однієї розумної жінки, яка здатна прорахувати кожен свій крок.

Дивіться трейлер до фільму "Небезпечна гра Слоун": відео

“Заперечення”

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,7

Акторський склад: Рейчел Вайс, Том Вілкінсон, Тімоті Спалл, Ендрю Скотт

Це біографічна драма, заснована на книзі Дебори Ліпштадт "Мій день у суді з людиною, що заперечує Голокост". Стрічка розповідає про скандальну судову справу Ірвінг проти Ліпштадт. Письменник виступає проти доказів правдивості Голокосту та вимагає беззаперечних фактів про смерті тисяч людей.

Довести історичний факт береться дослідниця цієї теми Дебора Ліпштадт, яка своєю працею завдала збитків у науковій і діловій репутації опонента. Та на що ладна жінка, яка прагне відстояти історію мільйонів жертв тиранічної системи?

Дивіться трейлер до фільму "Заперечення": відео

"Джой"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Акторський склад: Дженніфер Лоуренс, Роберт де Ніро, Бредлі Купер

Фільм розповідає про дивовижну американську винахідницю Джой Мангано. Тепер вона – одна з найвідоміших та найпопулярніших жінок США. Однак на початку своєї кар'єри Джой зіткнулась за багатьма труднощами, які часто стають на заваді втілення мрії.

За сюжетом, звичайна домогосподиня з трьома дітьми конструює швабру, яка зручна в користуванні. Та як зробити свою ідею популярною? Джой повинна буде пройти крізь чималі випробування та на власній шкірі побачити, як будується бізнес.

Дивіться трейлер до фільму "Джой": відео

"Суфражистка"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,9

Акторський склад: Кері Малліган, Гелена Бонем Картер, Брендан Глісон, Енн-Мері Дафф, Бен Вішоу, Меріл Стріп

Тепер всі жінки мають змогу голосувати на виборах та вільно говорити про те, що їх не влаштовує у суспільстві. Однак у 1912 році все, що вони тільки могли бути домогосподинями та щодня стикатись з несправедливим ставленням до себе.

Змінити ситуацію взявся рух суфражисток, який і описаний в однойменному історичному фільмі. Головна героїня Мод Воттс з ранку до вечора працює у пральні та неодноразово бачить зневажливе ставлення до жінок. Одного дня вона долучається до руху за жіноче виборче право. Та мирні протести не сприймають загрозливими, тому учасниці вдаються до радикальних дій.

Дивіться трейлер до фільму "Суфражистка": відео

Дивіться також: Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують

"Діана: Історія кохання"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,5

Акторський склад: Наомі Вотс, Невін Ендрюс, Кес Анвар, Лауренс Белчер

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка б не знала, хто така принцеса Діана. Леді Ді змогла за кілька років завоювати прихильність британців та стати однією з найвідоміших представниць британської монархії.

Фільм "Діана: Історія кохання" покаже, як знаменита жінка бореться за своє щастя. Окрім цього, глядачі зможуть більше зрозуміти феномен Леді Ді, її відважність та обізнаність у важливих політичних питаннях.

А якщо у вас є настрій до перегляду інших кінострічок про королівську родину, пропонуємо подивитись "Принцесу Монако" про легендарну Грейс Келлі, "Молоду Вікторію" або ж "Королеву". Остання кінострічка розкаже, як королівська родина переживала смерть принцеси Діани.

Дивіться трейлер до фільму "Діана: Історія кохання": відео

"Ранковий підйом"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 6,5

Акторський склад: Рейчел Макадамс, Гаррісон Форд, Даян Кітон, Джефф Ґолдблюм

Це чудова комедія про продюсерку Беккі Фуллер, яка переживає не найкращі часи. В особистому житті у неї проблеми, а з роботи довелось піти. Беккі влаштовується на ранкове шоу і в перший день роботи виганяє зарозумілого ведучого. На його місце вона бере легендарного Майка Помроя, який не хоче, але мусить працювати на канал. Головна героїня зіткнеться з багатьма курйозами, які треба буде приховати від глядачів прямого ефіру.

Дивіться трейлер до фільму "Ранковий підйом": відео