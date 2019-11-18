Фільми "Гуцулка Ксеня" і "Дике поле" показуватимуть на кінофестивалі у Фінляндії

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Українські дні кіно у Фінляндії / Колаж: LifeStyle 24

Відомі українські стрічки "Гуцулка Ксеня" та "Дике поле" покажуть на фестивалі у столиці Фінляндії, Гельсінкі. Дні українського кіно в скандинавській країні триватимуть з 22 до 24 листопада.

Про те, що українські фільми або ж стрічки, у яких розповідатиметься про певний період нашої історії, повідомляють на офіційній сторінці Держкіно у фейсбуці.

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Відкривати кінофестиваль буде комедійний мюзикл "Гуцулка Ксен". Режисерка фільму Олена Дем'яненко особисто представлятиме своє творіння разом з учасницею популярного фрік-кабаре Dakh Daughters Русланою Хазіповою. Додамо, що саме цей гурт виконував музичні номери у фільмі.

Наступним фільмом у програмі фестивалю є пригодницький істерн, знятий за мотивами роману Сергія Жадана, "Дике поле", над яким працював режисер Ярослав Лодигін. Проте представляти його у Гельсінкі буде акторка Руслана Хазіпова.

А до Дня пам'яті жертв Голодомору 23 листопада покажуть майбутню історичний трилер, знятий на реальних подіях, "Ціна правди". Над цією картиною працювали одразу три країни – Великобританія, Польща та Україна, оскільки сюжет "Ціни правди" розгортатиметься навколо журналіста, який проводив розслідування про Голодомор. Цей фільм представлятиме авторка ідеї, журналістка, яка протягом 14 років працювала над сценарієм, Andrea Chalupa (Андреа Халупа).

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Відзначимо, що кінофестиваль організувало Товариство українців у Фінляндії за підтримки Держкіно та Посольства України у Фінляндії. Дні українського кіно у Гельсінкі (Ukrainalaisen elokuvan päivät Helsingissä) проходитимуть у кінотеатрі "Kino K-13" (м. Гельсінкі, вул. Kaнaвaкaту, 12).

Також додамо, що фільм "Ціна правди" вже 28 листопада стартуватиме в українському прокаті. Купуйте квитки на прем'єру стрічки завчасно.

Програма українського кінофестивалю у Фінляндії

Український кінофестиваль у Фінляндії, Гельсінкі
Фото / Facebook @ДержКіно України 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Фінляндія
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