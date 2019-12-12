10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують

Інколи кожному з нас так і хочеться поринути у світ закоханості та щирої любові, прожити з героями кожну їхню мить і переживати разом з ними усі їхні перепони на шляху до щастя. Такі фільми повертають нам віру в те, що справжня любов існує.

Любов завжди займала перші позиції у житті. Якщо ми любимо і люблять нас, у наше життя приходить щастя, успіх, натхнення, ми завжди перебуваємо в хорошому настрої, все робимо із задоволенням та радістю. Редакція LifeStyle 24 обрала десятку найкращих фільмів, які подарують вам натхнення та віру в те, що справжнє кохання живе вічно.

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"За 5 кроків до кохання" (2019) (Five Feet Apart)

Кохання – найсильніші ліки в світі. Саме воно здатне заживити всі рани і вилікувати найстрашніші діагнози. У головної героїні Стелли – кістозний фіброз, тож їй заборонено підходити до людей ближче, ніж на метр. Річ у тім, що при близькій відстані вона може заразити інших смертельними бактеріями.

Життя Стелли – це клітка, з якої вона не може вибратися. Втім одного разу вона зустрічає хлопця з таким же діагнозом, як у неї. Вілл теж знає, що йому не можна наближатися до людей, але ніяк не може з цим змиритися. І якщо справжнє кохання існує, то воно живе на відстані одного метра.

Дивіться трейлер фільму "За 5 кроків до кохання": відео

"Народження зірки" (2018) (A Star Is Born)

"Народження зірки" – це історія про кохання і музику на одній сцені, в центрі яких постали Леді Гага та Бредлі Купер. Мелодраматичний фільм розповідає про зірку кантрі-музики Джексона Майна, який згасає в музичній індустрії після шаленої популярності. У його життя приходить мила дівчина Еліс з неймовірним голосом, однак вона не демонструє його широкій публіці. Джексон дуже хоче, щоб голос коханої був почутим, тож починає виступати разом з нею в дуеті.

Після того, як дівчина завоювала серця мільйонів прихильників, їхні стосунки починають помалу згасати. Еліс приділяє все більше часу концертам, а Джексон – чарці.

Дивіться трейлер фільму "Народження зірки": відео

"Гаррі і Меган: історія королівського кохання" (2018) (Harry & Meghan: A Royal Romance)

Хто з нас не любить красиві історії кохання, тим паче, якщо вони стосуються королівського подружжя і щасливого хепі-енду? Принц Гаррі і Меган Маркл здобули шалену популярність не лише після весілля та народження сина. До того, як вони узаконили свої стосунки їхні фото не зникали з таблоїдів та видань.

Історію про те, як бунтар Гаррі нарешті знайшов прихисток для душі та серця поруч із тендітною Меган Маркл показали на екранах. У біографічній мелодрамі ви поринете у знайомство Гаррі та Меган. Відомо, що звели майбутнє подружжя їхні спільні друзі, влаштувавши їм побачення наосліп.

Сюжет фільму зосереджений на розвитку стосунків принца Гаррі та канадської актриси Меган Маркл, їхнього таємного роману та публічного резонансу, який він викликав.

Дивіться трейлер фільму "Гаррі і Меган: історія кохання": відео

"Шпигуни-союзники" (2016) (Allied)

Романтична драма "Шпигуни-союзники" заснована на реальних подіях. Це історія про двох працівників розвідки, які закохалися один в одного під час місії по ліквідації німецького посла. Сценарист Стівен Найт дізнався цю історію, коли йому було 21, і вирішив втілити її на екрані.

Головний герой Макс Ватан – канадський пілот, який працює на розвідку Великобританії. Маріан Босежур – член французького опору, яка чудом вижила після розгрому в Парижі. Їхні плани на життя стали одним цілим після зустрічі в Касабланці. Вона була настільки особливою, що вони навіть втекли в Британію, де згодом і одружилися.

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Після небезпечної місії в тилу ворога, Максу заявляють, що його кохана, ймовірно, нацистська шпигунка. Чоловік починає власне розслідування, і, якщо це виявиться правдою, він повинен піти на відчайдушний крок.

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"Вибір" (2016) (The Choice)

Вмощуйтеся зручніше і готуйте хустинку, адже на вас чекає романтична історія кохання Тревіса та Габі, які живуть в невеличкому прибережному містечку Бофорт. Життя серцеїда і затятого холостяка змінюється в ту мить, коли у нього з’являється нова сусідка – скромна і тиха дівчина. Тревісу так припала до душі красуня, що він усіляко намагається завоювати її увагу. Харизматичний хлопець дівчині також не виходить з голови.

Одного разу закохані розуміють, що тікати їм нікуди, і все що залишається – признатися одне одному в своїх почуттях. Однак згодом, Тревіс дізнається невтішну новину: у дівчини, в яку він закоханий – є хлопець. Тож тепер на героїв чекає непростий час, адже їм треба розібратися у своїх почуттях і прийняти непростий вибір. "Вибір визначає кожну мить твого життя", – стверджують створювачі цього фільму.

Дивіться трейлер фільму "Вибір": відео

"До зустрічі з тобою" (2016) ( Me Before You)

Любов очікує нас там, де ми про неї навіть не здогадуємося. Молода 26-річна дівчина Луїза Кларк, сім’я якої ледь зводить кінці з кінцями, шукає роботу, аби хоч ще трохи підзаробити грошей. Вона працювала і офіціанткою в кафе, і на птахофабриці, і в салоні краси, однак ніде не могла затриматися надовго. Після активного пошуку роботи, їй пропонують роботу доглядальниці у багатій сім’ї.

ЇЇ основна робота – доглядати за паралізованим хлопцем Віллом Трейнором, який до нещасного випадку був мільйонером і досить активною людиною. У його житті було все: красиві дівчата, розваги, достаток, безліч планів та бажань. Потрапивши в аварію, він втратив сенс життя.

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Щирі помисли та людська доброта Луїзи схильні перетворити безпорадного циніка на щасливу людину.

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"Вік Адалін" (2015) (The Age of Adaline)

Головна героїня народилася у ХХ столітті і продовжує жити вже 100 років. Якщо ви гадаєте, що далі ми будемо описувати сюжет казки, то ви помиляєтеся. Так, історія і справді трохи незвична, однак неабияк щемлива та романтична. По-іншому бути не може, адже головну роль у фільмі виконує приголомшлива Блейк Лайвлі.

Життя Адалін змінилося в один холодний, пізній вечір, коли вона потрапила в автокатастрофу. Після цього випадку вона перестала старіти, і це почало їй приносити лише біль замість радості. Її донька вже помітно постаріла, на її лиці з’являються зморшки, а Адалін залишається молодою красунею.

У новорічну ніч життя жінки змінюється з ніг до голови. Вона зустрічає чоловіка, з яким у неї закрутиться роман, а згодом переросте в шалене кохання. Втім на шляху до щасливого життя треба ще перейти багато перепон, які чекають на обох.

Дивіться трейлер фільму "Вік Адалін": відео

"Найкраще в мені" (2014) (The Best of Me)

Історія кохання Аманди і Доусона почалася, коли герої були ще зовсім юні, а будувати серйозні плани на майбутнє було зарано. Їхні життєві шляхи розійшлися, але доля звела їх знову аж через двадцять років, коли Аманда приїхала в рідне місто на похорони їхнього близького друга .

Зустрівшись із Доусоном, вони обоє розуміють, що їхня юнацька любов не пройшла, а навпаки, з плином років стала ще сильнішою. Втім в житті не все так просто. Якщо у Доусона майже нічого не змінилося, то в Аманди є сім’я і дорослий син. Тож тепер перед нею стоїть непростий вибір.

Дивіться трейлер фільму "Найкраще в мені": відео

"Дорогий Джон" (2010) (Dear John)

Мелодрама "Дорогий Джон" – це стрічка, яка наповнена справжнім емоційним почуттям та переживанням. Головний герой Джон Тайрі – солдат армії США. Приїхавши додому у відпустку, він зустрічає студентку Саванну і одразу закохується в неї. Почуття молодої пари взаємні, тож вони два тижні проводять в любові та пристрасті.

Втім у Джона добігла до кінця відпустка, тож він повинен відправитися в Європу на місце постійної служби. Масштабна трагедія, яка сталася 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку змінює увесь спектр майбутніх планів закоханих. Джон вирішує не повертатися до дівчини, попри дану обіцянку, а повністю присвячує себе захисту своєї країни. Саванна завжди пише листи своєму коханому, але той все рідше на них відповідає...

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"Дорога змін" (2008) (Revolutionary Road)

Легендарна пара Леонардо ді Капріо і Кейт Вінслет вчергове з’являються на екранах з непростою життєвою історією. Дії фільму відбуваються в середині 1950-х років в одному з передмість Нью-Йорка. Сімейна пара вже 7 років живе у шлюбі та виховує двох дітей. Ейпріл увесь свій час проводить за монотонною хатньою роботою, а Френк потонув у своїй нудній роботі. Кожен з них хотів жити вільним та незалежним життям, втім обоє стали заручниками життєвих обставин.

Щоб зайнятися тим, про що вони мріяли, їм треба переїхати в Париж, де вони реалізують свій творчий потенціал. Однак не все так просто, адже доля підготувала їм цілу низку випробовувань, які вони повинні пройти удвох.

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