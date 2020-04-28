5 пікантних фільмів з неперевершеною Пенелопою Крус

28 квітня запальна іспанка Пенелопа Крус святкує день народження. Голлівудській красуні, яка підкорила весь світ, виповнилось 46 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі фільми, де можна побачити Пенелопу Крус у всій красі.

Оскароносна іспанська акторка Пенелопа Крус чудово знає, як підкорити серце чоловіка. Кожна її поява у кадрі вже привертає увагу, а талановита і майстерна гра змушує прикипіти до екранів. Сама Пенелопа Крус з легкістю розкриває свій секрет: справа в гармонії з собою. Акторка переконана, що кожна жінка повинна полюбити себе, тоді в неї з'явиться більше впевненості, яку не зможуть оминути інші.

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Та у підлітковому віці вона й мріяти не могла про Голлівуд. Пенелопа Крус вивчала танці і зрідка з'являлась у кліпах іспанських артистів. Згодом харизматична красуня спробувала себе в модельній індустрії та привернула увагу легендарного режисера Педро Альмодовара. Він повірив у талант Пенелопи і запропонував їй ролі, які й принесли перший успіх. Після цього життя Крус закрутилось: Голлівуд, телепроєкти, обкладинки журналів, премії і мільйонні гонорари, романи зі знаними ловеласами і одруження з Хав'єром Бардемом.

Не відмовляється зіркова іменинниця від ролей, в яких розкривається її запальний характер. Тому в день народження Пенелопи Крус журналісти LifeStyle 24 підібрали спекотні кінострічки, в яких іспанка залюбки продемонструвала гарячі образи та сцени.

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

Мабуть, "Вікі Крістіна Барселона" – перший фільм, який асоціюється з іменем Пенелопи Крус. У ньому акторка зіграла зі своїм чоловіком Хав'єром Бардемом. Окрім цього, роль Крістіни отримала Скарлетт Йоганссон, тому таке тріо не може не вражати.



Кадр з фільму "Вікі Крістіна Барселона" / IMDb

Вистачає кінострічці і пікантних сцен. За сюжетом, дві американки Вікі та Крістіна приїжджають на відпочинок до Іспанії, де знайомляться із запальним художником. Чоловік зваблює дівчат та знайомить їх зі своєю колишньою дружиною, з якою має досить непрості стосунки. Тому на глядачів чекає пристрасна драма, яку вже оцінили тисячі кіноманів.

"Тут все, про що ти завжди таємно мріяв, можливо, навіть того не підозрюючи. Суцільний кайф. Люди, місця, емоції, одяг та їжа, слова та погляди. Він про пристрасть до життя в усіх його найсмачніших формах. І любов. Але не як драму, а як сенс і секс", – прокоментувала кінострічку Оля Цибульська.

Дивіться трейлер до фільму "Вікі Крістіна Барселона": відео

"Дев'ять" (2009)

Цей мюзикл розкаже історію про режисера Гвідо Контіні, який заплутався у своєму житті. Він скасовує заплановані зйомки та усамітнюється в готелі зі своєю коханкою Карлою, яку зіграла Пенелопа Крус. Та насолодитись відпочинком йому не вдається: слідом за ним приїжджає знімальна група та дружина Луїза. Тому головному герою доведеться обирати між двома красунями.

Дивіться трейлер до фільму "Дев'ять": відео

Фільм наповнений пікантними сценами. Чого тільки вартує поява у кадрі Пенелопи Крус у звабливій білизні.

Фільм "Дев'ять" з Пенелопою Крус / The Place

"Бандитки"

Цю комедію у стилі вестерн, мабуть, знають всі кіномани. За сюжетом, дві красуні (Сальма Гаєк і Пенелопа Крус) вирішують об'єднатись проти загарбника Тейлера Джексона. Він злочинним шляхом грабує мексиканців, відбираючи у них гроші, землі та навіть життя. Тому дві месниці вирішують оббирати його банки та віддавати кошти бідним.

Дивіться трейлер до фільму "Бандитки": відео

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У фільмі чимало елементів бойовика. Але голлівудські красуні в приталених корсетах часто переманюють увагу глядачів до свого вигляду, а не до сюжету.



Пенелопа Крус та Сальма Гаєк у фільмі "Бандитки" / Кадр з фільму

"Ноель" (2004)

Драма "Ноель" поєднала чимало сюжетних ліній. Однак завдяки Пенелопі Крус увага глядачів була прикута до історії ревнивого поліцейського Майка та його нареченої Ніни. Чого тільки вартий танець звабливої іспанки в одній зі сцен фільму.

Дивіться фрагмент фільму "Ноель": відео

Та саме через ревнощі у пари не може бути майбутнього. Тому Пенелопа Крус не тільки показала чарівну спокусницю у фільмі "Ноель", але й розчаровану жінку, яка не знає, яке рішення прийняти.



Пенелопа Крус у фільмі "Ноель" / Кадр з фільму

"Голова у хмарах" (2004)

Кохання на трьох – легко! Здається, Пенелопу Крус не може налякати жодний сценарій. У фільмі "Голова у хмарах" іспанка зіграла роль Мії, яка зустрічає головного героя Гая та його багату знайому Джильду.



"Голова у хмарах" / Кадр з фільму

Автори фільму тонко змалювали не тільки тонкощі таких стосунків, але й переплетення різних часів: довоєнних та часів Другої світової війни. Прихильники Пенелопи Крус вважають саме "Голову у хмарах" однією з її найкращих робіт.

Дивіться трейлер до фільму "Голова у хмарах": відео