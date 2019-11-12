Фільми з Раяном Гослінгом, які варто переглянути кожному

12 листопада талановитий голлівудський актор Раян Гослінг святкує день народження. Знаменитості виповнилось 39 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 фільмів, які варто переглянути кіноманам.

Акторську кар'єру талановитий Раян Гослінг розпочав ще у 1993 році, коли йому було всього 13. Тоді майбутня голлівудська зірка брав участь у зйомках популярного шоу "Клуб Мікі Мауса" та грав самого себе.

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Після ефектної появи на американських телеекранах Раян Гослінг розпочав зйомки у фільмах, а знамениті режисери розпочали активну співпрацю з ним. Наразі на рахунку актора – ролі у понад 30 проєктах, кожен з яких був по-своєму успішним. І хоч бажаний Оскар Раян Гослінг ще не отримав, однак став лауреатом престижних премій, серед яких – Золотий глобус та National Board of Review. З нагоди дня народження актора LifeStyle 24 пропонує ознайомитись з 5 найпопулярнішими кінострічками за версією редакції.

"Щоденник пам'яті", 2004

Це один із найзворушливіших романтичних фільмів сучасності, який щороку переглядають тисячі кіноманів. Раян Гослінг отримав головну роль у "Щоденнику пам'яті", приголомшивши критиків і глядачів переконливою грою. Сам фільм став вдалою екранізацією роману Ніколаса Спаркса 1996 року.

За сюжетом, Ной (Раян Гослінг) і Еллі (Рейчел Мак-Адамс) мали спільну історію в підлітковому віці. Пару об'єднували пристрасні стосунки, які трапляються вкрай рідко. Однак батьки дівчини заборонили їй зустрічатись із простаком Ноєм, який, на їхню думку, не міг забезпечити безтурботне майбутнє Еллі. Головна героїня дослухалась до порад та покинула коханого. Пара зустрілась за кілька років, а їхня історія довела: у кохання немає віку та меж.

Дивіться трейлер до фільму "Щоденник пам'яті": відео

"Ла-ла ленд", 2016

Не менш зворушливу роль Раян Гослінг отримав у мюзиклі "Ла-ла ленд". І хоч його партнерка по фільму, Еммі Стоун, отримала за кінострічку Оскар, гра актора також заслуговувала на відзнаку.

За сюжетом, музикант Себастьян закохується в Мію та бореться за своє щастя. Однак життєві перипетії стають на заваді його особистого щастя. На перший погляд, звичайна історія кохання двох людей зуміла показати глядачам і сприйняття світу, і вміння насолоджуватись моментами, і прагнення побудувати своє особисте життя.

Дивіться трейлер до фільму "Ла-ла ленд": відео

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"Той, хто біжить по лезу 2049", 2017

Цей фільм кардинально відрізняється від попередніх. Дія кінострічки відбувається у майбутньому, де жителі Лос-Анджелеса ділять місто зі створіннями "реплікантами". Раян Гослінг зіграв роль поліцейського, який розкриває старий секрет. Відтак тільки він може порушити звичний порядок життя та розшукати героя першого фільму "Той, хто біжить по лезу".

Дивіться трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу 2049": відео

"Місце під соснами", 2012

Драма "Місце під соснами" зможе вразити і найдосвідченіших кіноманів. Фільм розповідає історію мотоцикліста, який мріє виграти престижні змагання. Однак перед виїздом він дізнається, що має сина. Прагнення забезпечити дитину та побудувати щасливу сім'ю завершиться перетином межі закону. Однак за все у житті потрібно платити – в цьому переконується головний герой Раяна Гослінга.

Дивіться трейлер до фільму "Місце під соснами": відео

"Людина на Місяці", 2018

Раян Гослінг також зіграв Ніла Амстронга у фільмі "Людина на Місяці". У 1961 році космонавт здійснив політ у верхні шари стратосфери. Він вийшов на задану висоту. Однак все йде не за планом: судно Армстронга має поломку, а сам космонавт дивом залишається живим.

Дивіться трейлер до фільму "Людина на Місяці": відео