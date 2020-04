Голос країни 10 сезон 15 випуск: яким був фінал популярного шоу

Пандемія коронавірусу у світі суттєво повпливала на фінал вокального шоу "Голос країни 10 сезон". Вперше за історію телепроєкту прямий ефір відбувся без глядачів та ведучих. Чим ще запам'ятається 15 випуск "Голосу" – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Фінал популярного шоу "Голос країни-10" відбувся у неділю, 26 квітня. Глядачі до кінця не знали, як пройде прямий ефір, адже це вперше проєкт знімали в умовах карантину. Та організатори таки придумали, як здивувати глядачів: вони провели випуск без очевидців та зіркових тренерів, а ведучі були голограмами, які з'являлись на сцені у потрібний момент. Таким чином учасники знімального процесу не перетинались та зберігали дистанцію.

На головний кубок "Голосу" у ювілейному 10 сезоні претендували одразу 20 конкурсантів, які пройшли вокальні нокаути. Така кількість фіналістів зумовлена тим, що організатори не проводили чвертьфіналу та півфіналу, а одразу запропонували вокалістам виступити в останньому випуску шоу. А от на їхню долю впливали тільки глядачі: саме вони віддавали голоси за фаворитів та визначили переможця "Голосу країни-10". Як це було – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Команда Монатіка

Сергій Роман

Розпочав прямий ефір представник команди Монатіка – Сергій Роман. Сучасний гуцул зізнався, що головна його мета на проєкті – показати, що українська народна пісня може звучати стильно. Це прагнення вже принесло Оксані Мусі перемогу у попередньому сезоні "Голосу країни", тому Сергій Роман є одним з головних претендентів на перемогу.

У фіналі шоу він виконав знамениту пісню "Водограй", переробивши музику на сучасний лад.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Романа

Мєлєн Пасса

Харизматична вокалістка Мєлєн Пасса вже встигла підкорити меломанів своїм оригінальним голосом. Та на фіналі вокального проєкту Мєлєн Пасса вирішила вражати не тільки тембром, але й образом. Вокалістка кардинально перевтілилась для виконання пісні Depeche Mode.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Мєлєн Пасси

Юрій Самовілов

Для Юрія Самовілова участь у "Голосі країни-10" є особливою. Він вже двічі опинявся на межі виходу з проєкту, проте щоразу його рятували зіркові тренери, які вірять у талант вокаліста.

Перед виходом на сцену Юрій Самовілов зізнався, що його музика вже привернула увагу українського шоу-бізнесу. Так, спільно з Валерієм Харчишиним він записав пісню, яку можна буде почути у спецпроєкті "Я, Ніна". У фіналі ж він виступив зі знаменитою піснею Black Black Heart Девіда Ушера.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Юрія Самовілова

Сергій Асафатов

Наступним за головний кубок "Голосу країни-10" поборовся мультиінструменталіст Сергій Асафатов. Він вже встиг показати, як будь-яку пісню може зробити хітом, додавши стильні біти та незвичне звучання. У фіналі шоу Сергій Асафатов виконав пісню гурту "Океан Ельзи", яка викликала захват у всіх зіркових тренерів.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Асафатова

Ліда Лі

Закривала виступи команди Монатіка фаворитка шоу "Голос країни-10" Ліда Лі. Дівчина вже має досвід виступів на сцені, адже є бек-вокалісткою свого тренера. Саме тому до її виступів прикута увага тисяч прихильників проєкту. У 15 випуску Ліда Лі виконала пісню "Жалі", приголомшивши всіх своїм вокалом.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Ліди Лі

За результатами голосування глядачів, у другий етап фіналу від команди Монатіка потрапив Сергій Асафатов.

Команда Дана Балана

Назар Яцишин

Першим від команди Дана Балана у фіналі виступив учитель історії Назар Яцишин. Цікаво, що він є єдиним чоловіком, якого молдовський співак запросив до фіналу "Голосу". Зворушливі пісні у виконанні вокаліста вже підкорили мережу, тому у 15 випуску він обрав трек It's Alright, який поєднав драйв та ліричність.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Назара Яцищина

Марія Кондратенко

Зірка серіалу "Школа" Марія Кондратенко вже двічі була за крок до виходу з шоу. Монатік був переконаний, що вокалістка занадто юна для виступів у прямому ефірі. Однак її талант зумів переконати Дана Балана, що вона варта місця у фіналі. Несподівано на останньому етапі проєкту Марія Кондратенко виступила з українською народною піснею "Ой, при гаю, при Дунаю".

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Кондратенко

Індіра Єдільбаєва

Вокалістка з Казахстану Індіра Єдільбаєва не змогла приїхати до України на фінал "Голосу країни-10" через пандемію коронавірусу. Однак це не стало їй на заваді виступити у прямому ефірі. Індіра заспівала пісню Дана Балана у своєму помешканні в Алматі, зворушивши всіх глядачів, особливо, свого зіркового тренера.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Індіри Єдільбаєвої

Анастасія Балог

Шалену підтримку у глядачів має Анастасія Балог. Все тому, що дівчина є однією з прихильниць Дана Балана, тому за неї активно відправляють голоси інші учасники фан-клубу артиста. Вокалістка довела тренеру, що гідна не тільки місця у фіналі проєкту, але й на великій сцені. Тому у 15 випуску вона вкотре довела це.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Балог

Дар'я Петрожицька

Закривати виступи команди Дана Балана взялась зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. Вона зізналась перед виступом, що більше мріє співати, аніж зніматись у телепроєктах. Тому "Голос країни-10" – це можливість їй почати підкорювати сцену.

На карантині Дар'я Петрожицька не гаяла часу: щодня вона займалась вокалом з приватним викладачем. Тому у прямому ефірі вразила високими нотами.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької

Найбільше глядачі підтримали Індіру Єдільбаєву, тому саме вона пройшла у другий етап фіналу "Голосу країни-10".

Команда Потапа і Насті Каменських

Максим Перепелиця та Катерина Степура

Вперше за історію українського "Голосу" у нокаутах створили дует. Для Катерини Степури та Максима Перепелиці такий досвід новий, а у фіналі вони вперше вийшли на сцену разом. Дует показав запальний виступ з танцями, який, за словами Потапа, виглядав як перформанс престижної музичної премії.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Степури та Максима Перепелиці

Юлія Коровко

Українка Юлія Коровко і перед фіналом "Голосу країни-10" не могла повірити, що таки отримала місце у розважальному шоу. Часто з дівчини насміхались через нетипову зовнішність, тому вона до тепер не була впевнена, що може стати співачкою. Однак захват тренерів від співу Юлії Коровко дали їй стимул боротись за головний кубок.

У фіналі "Голосу" вона майстерно виконала пісню "Черемшина", викликавши овації у досвідчених артистів.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Коровко

Єрлан Баібазаров

Казахстанський таксист Єрлан Баібазаров зумів перевернути всі стереотипи щодо своєї професії. Хлопець ще із кастингів демонструє незвичну манеру виконання пісень, що захоплює з перших нот. Для фінального поєдинку Єрлан виконав чуттєву композицію Wicked Game. Вокаліст не міг потрапити на запис шоу в Києві та заспівав трек зі свого дому.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Єрлана Баібазарова

Віталій Окс

Потап і Настя Каменських подарували школяру Віталію Оксу другий шанс на шоу "Голос країни-10". Вони запросили талановитого вокаліста до своєї команди та до фіналу допомогли йому підготувати трек, який не може залишити глядачів байдужими. Віталій Окс виконав 7 rings Аріани Гранде.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Віталія Окса

Анастасія Картвелішвілі

Запальна вокалістка Анастасія Картвелішвілі закривала серію виступів команди Потапа і Насті Каменських. У час карантину вона вирішила підтримати всіх українців. Анастасія виконала ритмічну пісню з репертуару Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Картвелішвілі

Потапа і Настю Каменських у другому етапі фіналу представив Єрлан Баібазаров. Саме його глядачі підтримали найбільше.

Команда Тіни Кароль

Анна Трубецька

Боротьбу за головний кубок розпочала Анна Трубецька. Саме їй Тіна Кароль довірила відкривати виступи своєї команди. Анна, яка є учасницею фан-клубу зіркової тренерки, вміє навіть дистанційно заворожити слухачів своїм співом. Вокалістка це вкотре довела, виконавши з Білорусі трек "Океан Ельзи" – "Без бою".

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Трубецької

Даніель Салем

Перед виступом Даніель Салем зізнався, що є не найсильнішим конкурсантом команди Тіни Кароль. Однак його донька надихає його не упускати руки та продовжувати боротись за головний кубок "Голосу країни-10". У фіналі Даніель Салем виступив з піснею-монологом, яка розчулила ніжністю.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема

Дар'я Полоротова

А от Дар'я Полоротова вирішила підкорювати глядачів піснею знаменитої американки Біллі Айліш. Юна вокалістка з потужним голосом виконала трек зі своєї кімнати. Дівчина зуміла зворушити Тіну Кароль та отримала від тренерки чимало компліментів.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Полоротової

Роман Сасанчин

Всі учасники команди Тіни Кароль присвятили свої виступи медикам, які борються з коронавірусом. До них долучився і Роман Сасанчин, який заспівав не тільки для лікарів, але й для всіх матерів.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Романа Сасанчина

Ольга Мельник

Закривала перший етап фіналу "Голосу країни-10" Ольга Мельник. Дівчина вже боролась за головний кубок проєкту, тому робить все для того, щоб у 2020 році стати тріумфаторкою шоу.

Вона також підтримала українських медиків та волонтерів. У річницю Чорнобильської катастрофи Ольга Мельник присвятила виступ усім, хто 34 роки тому опинився на вулиці без житла.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольга Мельник

За голосуванням глядачів, у наступний етап потрапив Роман Сасанчин.

Суперфінал "Голосу країни-10"

У другому етапі шоу "Голос країни-10" фіналісти чотирьох команд виконають трек, з яким вони прийшли на сліпі прослуховування.

Так, Індіра Єдільбаєва заспівала у прямому ефірі пісню "Мелодія" від українського гурту The HARDKISS. На кастингах саме ця композиція допомогла дівчині розвернути 4 крісла тренерів.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – фінальний виступ Індіри Єдільбаєвої

Наступним підкорювати глядачів взявся Сергій Асафатов з команди Монатіка. Вокаліст виконав проникливу пісню гурту "Бумбокс", розчуливши зіркового тренера.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – фінальний виступ Сергія Асафатова

Єрлан Баібазаров на кастингах зумів приголомшити всіх зіркових тренерів. Він виконав запальну пісню Feel It Still від гурту Portugal the Man.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – фінальний виступ Єрлана Баібазарова

Закривав прямий ефір Роман Сасанчин. Він зворушливо виконав композиції Luna tu співака Alessandro Safina.

"Голос країни 10 сезон" 15 випуск: дивитись онлайн – фінальний виступ Романа Сасанчина

Перемогу здобув Роман Сасанчин!

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проєкті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проєкт втілили в Україні. У 2020 році прогримів 10 сезон "Голосу країни", який відкрив для глядачів нових артистів.