Вєрка Сердючка запалила на сцені Євробачення-2019: ефектне відео

Український співак Андрій Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, виступив у фіналі Євробачення-2019. В ізраїльському Тель-Авіві артист показав ефектне шоу у своєму легендарному костюмі зі срібною зіркою.

У неділю, 18 травня, в Ізраїлі відгримів фінал вокального конкурсу Євробачення-2019. І хоч Україна не брала участь у шоу, однак представник держави все ж виступив на престижній сцені. Запрошеним гостем був Андрій Данилко, який запалив у фіналі Євробачення.

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Артист виконав вимогу організаторів та постав перед глядачами у своєму знаменитому образі зі срібною зіркою. Вєрка Сердючка зірвала овації запальним шоу та піснею Нетти Барзілай "Toy", яка допомогла артистці здобути перемогу у 2018 році.

Євробачення-2019: дивитись онлайн фінал шоу – виступ Вєрки Сердючки

Що відомо про виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019

Чутки про те, що Вєрка Сердючка буде брати участь у фіналі Євробаченні-2019, з'явились ще у лютому 2019 року. Тоді представники артиста запевнили журналістів LifeStyle 24, що тривали перемовини, які могли завершитись фіаско. Однак вже 15 квітня офіційно оголосили: Вєрка Сердючка стала запрошеною гостею шоу.

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З того часу український співак активно готувався до виступу, демонструючи закулісся Євробачення-2019. А от у відвертому інтерв'ю Андрій Данилко заявив, що не задоволений від роботи організаторів конкурсу, адже вони не надавали належної уваги запрошеним гостям. За словами артиста, мова йде від трансферу, через який він неодноразово запізнювався на заплановані зустрічі, завершуючи самою підготовкою до виходу на сцену.

Намагаюся не дратуватися. Знаєте, безлад скрізь однаковий, просто на інших мовах. В даному випадку – на івриті. Тому завжди намагаєшся стримуватися, не нервувати,

– зазначив Андрій Данилко.

Однак всі непорозуміння не вплинули на виступ Вєрки Сердючки. Перед глядачами артист постав у, як завжди, хорошому гуморі та неймовірним запалом. На сцені українець показав шоу, яке запам'ятається всім прихильникам Євробачення.

Вєрка Сердючка була не єдиною запрошеною гостею конкурсу. Окрім неї, у фіналі шоу виступили переможці Євробачення Нетта Барзілай, Dana International, Кончіта Вурст та учасниця конкурсу 2018 року Елені Фурейра. Завершили свої виступи артисти спільною піснею.

Євробачення-2019: дивитись онлайн фінал шоу – виступ зіркових гостей