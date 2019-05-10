Флюгери Львова 2019: чим фестиваль дивуватиме цьогоріч
Щороку справжня весна у Львові розквітає в період проведення фестивалю "Флюгери Львова", який тішитиме львів'ян уже вісімнадцятий рік. Фестиваль буде проходити протягом двох днів 11-12 травня, тож прихильники матимуть вдосталь часу насолодитися улюбленою музикою. Традиційно фестиваль відбудеться у внутрішньому дворику львівської Ратуші.
Електронна музика, хіп-хоп, джаз, фольк, драм’н’бейс, неокласика, пост-панк лунатимуть цього року в програмі, яка запрошує своїх відвідувачів зануритися у вібрації та ритми Львова.
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"Цього року Флюгери Львова отримають нові напрямки. Ми спробуємо зібрати на території дворику ратуші різні культуроформуючі середовища міста. Вводимо у програму Флюгерів презентацію електронних артистів міста, які займаються нічною музичною культурою, знаною далеко замежами Львова. Прокидання завершить великий імпровізований музичний джем", – розповідає організаторка "Флюгерів Львова" Ляна Мицько.
На вихідних у Львові пройде фестиваль "Флюгери Львова"
Двері дворика відчиняться в суботу о 14 годині. Денна програма досить різноманітна, адже поціновувачів музики чекатимуть дев'ять виконавців різного жанру.
Програма "Флюгерів Львова": 11 травня, 14:00
– 14:00 Derrick & Tonika (першовідкривачі та король і королева драм’н’бейс вечірок Львова)
– 15:00 DJ Shon & Kickit (представники міського хіп-хоп ком’юніті Kickit)
– 16:00 Torban (львівська фольк-група із казковими жіночими голосами)
– 17:00 Mark Tokar Belveder Sekstet (джазові експерименти)
– 18:00 Zapaska (інді кам'янець-подільського гурту)
– 19:30 MoonZoo (львівські інді-музиканти)
– 20:30 BEDZVIN (магічна віолончель і приємний пошук у звучанні)
– 21:30 Kurs Valüt (запальний гурт із Дніпра)
Безсоння "Флюгерів Львова": 11 травня, 23:00
На гостей міста та містян чекає вечірка-шоукейс локальної електронної музики у підвалах монастиря Бернардинів.
– 23:00 Bedroom Talks
– 00:00 Chetty Thomas
– 01:30 Mike Trofimov b2b Roman Kapiy
– 03:00 Svarog (Affin, Textura)
– 04:30 Lstn Darko Lisen (Dzvin, Zavtra)
Традиційно неділя розпочнеться із "Прокидання". Цього року будити місто буде одразу два музичні колективи та міський джем-сейшн. Прокидатися місто буде з фрі-джазовим колективом музикантів з України та Америки Mark Tokar Trio.
Марк Токар — джазовий контрабасист світового рівня, ключова фігура української імпровізаційної сцени, учасник численних міжнародних проектів, перший український музикант, що грав на престижному Chicago Jazz Festival. У складі його групи цього разу — джазові музиканти: саксофоніст Михайло Балог та барабанщик Олексій Артемов (NYC). До тріо також долучиться саксофоніст Микола Лебедь (Ghost Cities). Він також відомий як учасник гурту H.Soror та Selma.
Програма "Флюгерів Львова": 12 травня, 10:00
– 10:00 Mark Tokar Trio
– 11:30 ТЕЛЬНЮК: Сестри
– 13:00 Музичний джем від Vedel School - Школи Сучасної Музики.
"Щиро раді, що вже легендарні "Флюґери Львова" запросили "ТЕЛЬНЮК: Сестри" стати музично-поетичним будильником фестивалю. Прокидання у Львові завжди дитинно-казкове. Так буде і цього разу", – розповідають сестри Тельнюк.