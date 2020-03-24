Фобія білих стін: Діта фон Тіз показала свій розкішний маєток у тюдорському стилі

Знаменита американська бурлеск-зірка та фотомодель Діта фон Тіз запросила журналістів до свого маєтку в Лос-Анджелесі та розповіла, чому обожнює свій будинок та як він відображає її почуття і світогляд.

47-річна артистка не приховує, що має великі статки, аби бути власницею великого особняка у стилі Тюдорів. Діту вже давно вважають яскравим представником поп-ап стилю, тому її будинок важко уявити без надмірної експресії чи у стилі мінімалізму.

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У виданні CNN жінка розповіла, що її стиль будинку має власні переваги, адже об'єднує елементи архітектури епохи Відродження і готичного стилю. Згідно зі словами журналістів, її будинок привертає увагу "еклектичними поєднаннями, антикварними меблями, блискучими предметами інтер'єру і несподіваними знахідками".

Сама ж Діта фон Тіз зізналась, що ненавидить білі стіни. Їй подобається жити у будинку, схожому на ті, що були у 20-30-х роках у США.

У мене фобія білих стін в будинках. Я максималіст. Для мене важливо, щоб кожна кімната була наповнена кольором і хвилюванням… Купуючи цей будинок, для мене мало велике значення те, що тут довго хтось жив, виховував тут своїх дітей. Господар навіть одружився в цьому будинку,

– пояснила зірка.



Будинок Діти фон Тіз в стилі Тюдорів / Фото: CNN​