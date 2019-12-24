Forbes назвав найбільш високооплачуваних музикантів десятиліття: хто очолив рейтинг

Американське видання традиційно формує список найдорожчих музикантів, які спромоглися заробити найбільше за останні десять років своєї творчої кар'єри. Першу позицію посів американський репер і продюсер Dr. Dre, який не випустив жодного хіта від 2009 року. До трійки лідерів також потрапили Тейлор Свіфт та Бейонсе.

Днями імените видання Forbes оприлюднило імена тих артистів, яким вдалося заробити найбільше серед всесвітньо відомих зіркових колег завдяки своїй творчості. Проте не для всіх сценічна діяльність стала основним джерелом прибутку. Це власним прикладом доводить легендарний бітмейкер Dr. Dre, який не тішив прихильників новими синглами впродовж останніх десяти років.

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Dr. Dre

Американський хіп-хоп виконавець збагатився на 950 мільйонів доларів за останнє дисятиліття. До того ж його останній студійний альбом "Compton" побачив світ ще 2015 року. Такі прибутки 54-річний репер, який не гастролював з початку тисячоліття, отримав завдяки співпраці з компанією Beats, яка займається виробництвом аудіопродукції. 2014 року року корпорацію викупила Apple за 3 мільярди, а Dr. Dre залишився власником 20% акцій компанії.

Тейлор Свіфт

Американська авторка та виконавиця беззаперечних хітів, яка очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року, посіла другу сходинку. Її статки за останнє десятиліття склали 825 мільйонів доларів. Проте золотою жилою для неї була саме творчість, адже її кар'єра стрімко злетіла догори. Тейлор Свіфт активно гастролює та знімається в кампейнах найуспішніших світових брендів.

Бейонсе

38-річна американська виконавиця заробила 685 мільйонів доларів. Її статкам також сприяли щільний концертний графік, випуск нових альбомів та співпраця з іменитими брендами, такими як Adidas та телекомунікаційною компанією AT&T.

U2

Ірландський рок-гурт опинився на четвертій позиції, заробивши 675 мільйонів доларів за останні десять років своєї музичної кар'єри.

Diddy

Американський репер, який нещодавно зібрав весь зірковий бомонд на вечірці, приуроченій до свого 50-річчя, закриває п'ятірку найзаможніших виконавців десятиліття, збагатившись на 605 мільйонів доларів.