Фото із заплаканою дівчинкою з Гондурасу визнано найкращим знімком року

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Плачуща дівчинка з Гондурасу
Плачуща дівчинка з Гондурасу / Twitter/ @WorldPressPhoto

Днями організатори однієї з найпрестижніших премій для фотожурналістів World Press Photo назвали номінантів у різних категоріях. Переможцем у номінації "Фото року" став знаменитий знімок заплаканої дівчинки, зроблений на кордоні США з Мексикою.

Перші результати міжнародної премії World Press Photo з'явилися на їхній офіційній сторінці у Twitter.

Переможцем в одній із категорій став фотограф і лауреат Пулітцерівської премії Джон Мура. Його знімок, на якому зображена дівчинка, що плаче, коли її маму обшукує американський прикордонник, визнано "Фотографією року".

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Члени журі міжнародної нагороди фотожурналістики заявили, що знімок також показує певний вид насильства, а саме – психологічний. Варто додати, що знімок з цієї серії також використали як частину колажу для обкладинки щотижневого журналу Time. Той випуск присвячувався політиці та ставленню до мігрантів президента США Дональду Трампа.

Фото дівчинки з Гондурасу
Фото плачущої дівчинки з Гондурасу / Twitter / @WorldPressPhoto

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури
Джерело: LifeStyle 24
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