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Французький Elle випустив спеціальний номер, присвячений лікарям, які борються з коронавірусом

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Спеціальний номер журналу Elle / Instagram / @ellefr

Знамените видання Elle презентувало спеціальний номер, що присвятили лікарям, які, ризикуючи власним життям, рятують тих, хто постраждав від пандемії коронавірусу.

Вірусна пневмонія, спричинена коронавірусом, вже забрала більш, ніж 20 тисяч життів по всьому світу. Та лікарі у різних куточках планети щодня ризикують власним здоров'ям та житям і намагаються врятувати сотні тисяч пацієнтів. Модне французьке видання Elle випустило спеціальний номер, присвячений справжнім героям нашого часу.

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На обкладинці журналу зображені карикатури медсестер та лікарів. Усі вони в масках, що є невід'ємними атрибутами сьогодення. Вони роблять все для того, щоб якомога швидше подолати смертоносне захворювання Covid-19. Вже не один медичний працівник зазнав ураження коронавірусом. Проте тисячі лікарів продовжують працювати, щоб зберегти життя іншим людям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE (@ellefr)

Зазначимо, станом на 25 березня  у світі підтвердили 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 людей померли, 113 802 повністю одужали. В Україні зафіксували 145 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних. Одному пацієнтові вдалося одужати. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворюванн звертатися до сімейного лікаря. 


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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини Франції Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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