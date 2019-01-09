Рамі Малек зізнався, що заради ролі Фредді Мерк'юрі був готовий розбити голову: інтерв'ю

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Рамі Малек
Рамі Малек / Instagram/ @ramielliot917

Переможець в номінації "Найкращий драматичний актор" премії "Золотий глобус 2019" Рамі Малек розповів про те, як боровся за роль Фредді Мерк'юрі та про підготовку до зйомок в "Богемній рапсодії". 37-річний актор вчився зображати лідера гурту Queen ще до того, як був затверджений продюсером культової кінострічки.

Перше світове визнання Рамі Малек отримав після ролі у фільмі "Містер Робот", за яку він отримав дві премії "Еммі" і славу неймовірно харизматичного артиста. У серіалі він зіграв хакера, який постійно ходив в толстовці з натягнутим на очі капюшоном. Однак після перемоги "Богемної рапсодії" в "Золотому глобусі 2019" та присвоєння Рамі Малеку звання "найкращого драматичного актора", рівень його популярності став ще вищим.

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Фредді Меркурі Рамі Малек
Рамі Малек у фільмі "Богемна рапсодія" / Instagram / @rami._.malek

Так, нове інтерв'ю, в якому розповів про підготовку до зйомок в "Богемній рапсодії", актор дав іноземному виданню Elle. Рамі Малек зізнався, що відмовився від занять з хореографом, оскільки Фредді Мерк'юрі стверджував, що він не танцюрист, а співак. Актор знайшов тренера по рухам замість хореографа і разом з нею вони намагалися зрозуміти, звідки він такий взявся.

Тільки після того, як ми хоч трохи розібралися з внутрішнім світом Фредді, ми з Поллі приступили до роботи над рухами. Важливо було все: як він ходить, сидить в кріслі, як під час розмови рухаються його руки і що при цьому роблять очі,
– розповів Рамі Малек.

Рамі Малек Фредді Меркурі
Рамі Малек у фільмі "Богемна рапсодія" / Instagram / @ramielliot917

Під час зйомок у фільмі "Метелик", актору робили зліпок зубів, оскільки по сценарію його герой повинен був дорослішати. Саме тоді Рамі Малеку прийшла ідея зробити собі накладну щелепу і вчитися розмовляти з акцентом Фредді Мерк'юрі.

Рамі Малек Фредді Меркурі
Рамі Малек у фільмі "Богемна рапсодія" / Скріншот з відеоролика

Вечорами під час зйомок "Метелика" я постійно її носив, щоб звикнути. При першій зустрічі з продюсером "Богемної рапсодії" Гремом Кінгом, ще до підписання контракту, я сказав, що вже навчився розмовляти з британським акцентом і з накладними зубами. Він був вражений,
– згадує Рамі Малек.

Також актор зізнався, що в очікуванні згоди на роль Фредді Мерк'юрі він не стримався і сказав продюсеру, що заради неї готовий розбити лоб. На що Грем Кінг відповів йому: "Ти ще не зрозумів? Інших кандидатів немає, лише ти".

Варто нагадати, нещодавно Рамі Малек підтвердив чутки про роман із Люсі Бойнтон, колегою по знімальному майданчику. У фільмі "Богемна рапсодія" акторка зіграла роль Мері Остін, коханої дівчини Фредді Мерк'юрі. 

Теги: LifeStyle Золотий глобус Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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