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Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин опинився на карантині після поїздки до Італії

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Валерій Харчишин опинився на карантині після поїздки до Італії / Instagram / @valeriy.kharchyshyn_dr

Знаменитий український співак опинився серед числа тих, хто подорожував Італією у розпал коронавірусу. Після повернення до України Валерій Харчишин відчув симптоми недуги. Виконавець пройшов тест на коронавірус, результати якого – негативні.

У розпал пандемії по всьому світу та заходів безпеки, які з дня у день посилює український уряд, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вирішив оприлюднити власну історію. Співак закликав населення не піддаватися паніці та свідомо ставитися до останніх подій в країні.

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Так, на особистій сторінці у фейсбуці зірка опублікував розлогу розповідь про свою госпіталізацію після поїздки до Італії. Валерій Харчишин відверто зізнався, що після повернення на Батьківщину відчув симптоми недуги – сухий кашель, задишка, температура, високий тиск. Зважаючи на пандемію коронавірусу, він звернувся до медиків, які направили його на обстеження до Білоцерківської центральної районної лікарні. 

Артист поспішив заспокоїти прихильників, що смертельний вірус його оминув, а медики діагностували односторонню пневмонію, яку він продовжив лікувати вже у приватній клініці. Він також запевнив, що не варто сіяти паніку, адже до медичного закладу, який призначений Київською ОДА центром боротьби з COVID-19, за час його перебування не надходили інші пацієнти. 

За чaс мого триденного перебування у Білій Церкві, жодного нового "хворого" до першого поверху призначеної лікарні не привезли. Він був повністю пустий. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину замість того, аби бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки, батарейок та туалетного паперу,
– звернувся фронтмен рок-гурту "Друга Ріка". 

Валерій Харчишин поскаржився на те, що госпіталізація до інфекційного відділення медичного закладу була абсурдною, оскільки єдина лабораторія, яка здатна перевірити матеріали тестів на коронавірус, розташована у Києві: "Для чого відвозити людей у непідготовлену лікарню з підозрою на екзотичну інфекцію, щоб потім відвозити матеріали тестів туди, звідки вони фізично приїхали?"

Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні є 7 підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний. Четверо хворих – у Чернівецькій області. Перший пацієнт нарешті одужує, тест на коронавірус вперше показав негативний результат. Ще два випадки підтвердили у Києві. Один з пацієнтів контактував із жінкою з Радомишля, яка померла від коронавірусу, інша пацієнтка повернулася з курорту у Франції.

Як вберегтись від коронавірусу: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини LifeStyle Біла Церква LifeStyle
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