Як дізнатися свою долю: ворожіння на Івана Купала в домашніх умовах

Кожна дівчина в ніч Івана Купала потайки замислюється над ворожінням, яке дійшло до нас з покон віків. Ще в давнину наші предки створювали в ніч з 6 на 7 липня магічну атмосферу, збирали подруг та разом дізнавалися секрети долі. Якщо ви також бажаєте приєднатися до цього старовинного дійства – читайте підбірку ворожінь в ніч на Івана Купала далі.

Здавна вважається, що в ніч на Івана Купала духи землі, води і вогню допомагають людям, тож у вас є всі шанси, щоб випросити у древніх могутніх сил допомогу у важливих справах. Духи вогню дарують тілу силу, духи води зцілюють хвороби, а духи землі нагороджують багатством.

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За легендою, в купальську ніч дерева в лісі ходять з місця на місце, плутаючи мандрівників, трави володіють цілющою силою, роса змиває зморшки і дарує красу, а магічний цвіт папороті подарує власнику заховані скарби. Ніч на Івана Купала – таємнича і магічна, тож ми підготували для вас низку ворожінь, за допомогою яких ви зможете дізнатися свою долю.

Ворожіння на гребінці

Візьміть свій гребінець перед сном в ліжко, але волосся ним не розчісуйте. Поставте гребінець під подушку, на якій ви будете спати і промовляйте такі магічні слова: "Суджений, мій ряджений, прийди до мене і розчеши моє волосся". Після цього лягайте спати. У сні до вас повинен прийти ваш суджений, який і розчеше ваше волосся.



Ворожіння в ніч на Івана Купала

Є також інший спосіб дізнатися свою долю. Виконувати його потрібно зранку 7 липня. Проснувшись, візьміть в руки гребінець і розчешіть ним своє волосся. Зверніть увагу на те, скільки волосин залишилося на гребінці.

– одна волосина прогнозує зустріч із судженим найближчим часом, тому потрібно уважно придивитися до чоловіків у вашому оточенні.

– дві волосини свідчать про те, що незабаром вам прийдуть новини, які певним чином будуть пов’язані з вашим судженим.

– три волосини попереджають про суперницю, яка завадить зустрічі з судженим.

– чотири волосини акцентують увагу на неприємностях, які можуть статися найближчим часом.

Ворожіння на дзеркалі

Для проведення таємничого ворожіння вам потрібне дзеркало. Сядьте перед ним, запаліть свічку і поставте її так, щоб вона відбивалася в дзеркалі. В кімнаті повинна бути тиша і темрява. Уважно вдивляйтеся в дзеркало. Через деякий час воно почне темніти, що означатиме появу судженого в найближчий час. Майбутній чоловік повинен підійти до вас ззаду, і в цей момент вам у жодному випадку не можна відводити погляд від дзеркала і обертатися.



Ворожіння на дзеркалі

Якщо наречений за цей час встиг підійти до дівчини, то повинен викласти на стіл будь-який предмет з кишені. В цей час прокричіть "Цур моє!", після чого дочекайтеся його відходу і тільки потім заберіть залишену річ на пам’ять. За переказами, цей предмет у майбутнього чоловіка повинен зникнути. Після того, як ваш майбутній наречений піде, прочитайте молитву тричі, перехрестіться і задуйте свічку.

Звертаємо вашу увагу на те, що дане ворожіння є доволі магічним явищем. Тож аби вберегти себе від переляку рекомендуємо не здійснювати це ворожіння, а задля розваги скористатися дещо безпечнішими ритуалами.

Ворожіння на любов

Зберіться з подругами в ніч на Івана Купала на березі річки. Перед цим сплетіть з польових квітів вінок. Перш ніж пустити на воду вінок, закріпіть свічку та запаліть її. Чий вінок швидше потоне та чия свічка швидше згасне – та і швидше вийде заміж.



Ворожіння на любов

Якщо вінок буде довго перебувати на плаву, то дівчині варто ще зачекати із заміжжям. Якщо вінок припливе до берега, то дівчина вийде заміж останньою серед своїх подруг.

Ворожіння на ромашці

Для ворожіння візьміть дві ромашки і акуратно поставте у воду. Вдома для цього дійства можна використати об'ємну тарілку чи каструлю. Одна ромашка символізує дівчину, інша – чоловіка. Якщо ромашки на воді перебувають разом – пара буде щасливою, якщо ж порізно – пара незабаром розлучиться.

Ворожіння на воску

Підіть в храм, поставте свічку, і щиро попросіть Бога зустріти свою любов в майбутньому році. Залишати свічку в церкві не потрібно: заберіть її з собою і вдома розтопіть. Розтоплений віск вилийте в ємність з холодною водою.



Ворожіння на воску

Якщо малюнок з воску схожий на серце, то вас очікує любов, якщо на квіти, то ви незабаром познайомитеся з новим шанувальником, а якщо на обручку, то невдовзі на вас чекатиме весілля.

Ворожіння на сні

Якщо на заході сонця зібрати сім різних квітів і покласти під свою подушку, то в ніч на Івана Купала присниться віщий сон.

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Ворожіння на гральних картах

У ніч перед повним місяцем візьміть з колоди 4 валети та 4 королі і покладіть їх обличчям вниз. Перед тим як лягати спати, залиште їх під подушкою та проговоріть: "Мій суджений, долею мені присуджений, вранці в двері постукай, ім’я своє підкажи".

– якщо вранці постукає жінка – заміж вийдете нескоро.

– якщо чоловік – запитайте його ім’я, адже так само зватимуть вашого чоловіка.

– якщо не постукає ніхто – вам ще рано знати, хто ваш суджений.