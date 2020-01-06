Різдвяні ворожіння: як дізнатися свою долю

Напередодні Різдва незаміжні дівчата хочуть дізнатися власну долю, адже за повір'ям, саме в цей період усі ворожіння справджуються.

Ворожіння на Різдво можна проводити в період між різдвяним Святвечором, 6 січня, до Водохреща, 19 січня. Ці два тижні прийнято називати святками. Додамо, що православна церква негативно ставиться до ворожіння і називає це гріхом. Але у східних слов'ян ще в стародавні часи з'явилася традиція дізнаватися про долю у святочні дні.

Різдвяні ворожіння

Ворожіння на коханого

Перед сном дівчина має покласти під подушку гребінець зі словами "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні вона побачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути їй цього року одруженою з тією людиною, яка наснилася.

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Ворожіння на заміжжя

Потрібно взяти тарілку з водою, половинки від шкарлупи волоського горіха у кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в тарілку.

Дівчина, у якої свічка згорить першою, першою вийде заміж. Відповідно, та дівчина, у якої свічка згорить останньою, і заміж вийде останньою. Якщо у когось шкарлупка зі свічкою потонула, тій дівчині і зовсім заміжній не бувати.



Різдвяні ворожіння

Ворожіння на багатство

Щоб дізнатися, чи багатим буде майбутній чоловік, дівчатам треба насипати в посудину будь-яку крупу і вкинути в неї прикраси: золоті, срібні, залізні. Яку прикрасу дівчина витягне – таке і подружнє життя її буде очікувати.

Ворожіння на предметах

Вгадати дівочу долю допоможуть символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька, хрест. Для цього ворожіння потрібно декілька дівчат. Одна з дівчат усе це повинна розкласти на столі й накрити тарілками так, щоб не побачили інші. Потім кожна по черзі підходить і піднімає одну з тарілок.

Якщо під нею виявиться стрічка – буде ще рік дівувати, якщо перстень – то вийде заміж, якщо натрапить на хусточку – буде покриткою, а якщо на ляльку – народить дитину, коли ж випаде хрест – до нещастя.

Ворожіння на чоботі

Якщо на ворожіння збереться багато дівчат, то свою долю вони можуть дізнатися за допомогою чобіт. Для цього потрібно від початку оселі ставити чоботи одне за одним аж до порогу. Дівчина, у якої взуття вийде за поріг, першою вийде заміж.



Різдвяні ворожіння

Ворожіння на долю

Господиня, готуючи вареники з картоплею, в деякі з них кладе разом із звичайною начинкою "сюрпризи": монети, кільця, горіхи. Саме ворожіння відбувається безпосередньо під час поїдання страви. Кому що випаде – того і чекає.

Монетка або якісь зерна – до багатства, нитка – до дороги, сіль – до сліз, цукор – до хорошого і забезпеченого життя, кільце – до заміжжя, горіх – наявність двох кавалерів, перець – новий залицяльник, кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.