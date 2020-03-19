Галь Гадот, Наталі Портман, Кайя Гербер та багато інших зірок разом заспівали пісню
Усі знаменитості, від акторів, співачок та моделей, вимушено проводять теплі весняні дні вдома на карантині. Все це робиться для того, аби вберегти себе від зараження Covid-19, від якого ще досі не знайдена вакцина. Щоб хоч трішки підняти бойовий дух людей, Галь Гадот вирішила об’єднатися з іншими зірками та виконати спільну пісню.
Ізраїльська акторка Галь Гадот, яка найбільш відома за роллю Діани Принц у фільмі "Диво-жінка", зібрала компанію з 25 зіркових друзів і виконала з ними знаменитий хіт Джона Леннона Imagine.
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Знаменитості все частіше погоджуються давати онлайн-концерти в соцмережах, тож таким чином акторка хотіла підтримати усіх, хто вимушений сидіти вдома через пандемію на коронавірус.
"Ми всі разом, ми переживемо це разом. Уявляйте, що ми ви поруч. Співайте з нами", – написала акторка.
У ролику участь взяли Галь Гадот, Джеймі Дорнан, Наталі Портман, Зої Кравіц, Sia, Вілл Ферелл, Кайя Гербер, Кара Делевінь та багато інших. Переглянули спільне виконання зірок вже понад 3 мільйона осіб.
Що треба знати про Covid-19
Вперше вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року, і надзвичайно швидко він поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили у 35 713 людей, а померло від неї 2 978 хворих.
За останніми даними 19 березня, від вірусу померли 8 957 людей, загалом захворіли 220 691 людина. Одужали від коронавірусу 84 161 людина.