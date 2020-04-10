Галь Гадот постала на обкладинці американського Vogue в розкішному образі: фото
Ізраїлська кіноактриса з українським корінням Галь Гадот стала зіркою травневого випуску глянцю Vogue. Незважаючи на пандемію коронавірусу у світі, глянець все ж випустив номер з вишуканою фотосесією.
Автором нової фотосесії стала знаменита Анні Лейбовіц. Редактори глянцю зазначили, що зйомка серед пустельних пейзажів відбувалась ще до спалаху коронавірусу у США. В новому номері Галь Гадот розповіла про життя, кохання, сім'ю і про те, як змінився світ після того, як вона стала "Диво-жінкою" у студії DC Comics. Зазначимо, що друга частину фільму наразі перенесена на 14 серпня.
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На обкладинці видання 34-річна жінка постала у розкішній сріблястій сукні від бренду Louis Vuitton. Мокре укладання волосся та макіяж в пастельних кольорах чудово підкреслили її проникливий погляд.
Галь Гадот для американського Vogue / Фото: Vogue, Анні Лейбовіц
На інших знімках у фотосесії зірка приміряла декілька суконь різних фасонів брендів Iris van Herpen Couture, Schiaparelli Haute Couture, Tom Ford, Dior Haute Couture, які перегукуються своєю екстравагантністю з образами Леді Гаги для зйомки в In Style.
Галь Гадот для американського Vogue / Фото: Vogue, Анні Лейбовіц
Окрім цього, Галь Гадот взяла участь в традиційній рубриці видання Vogue "73 запитання", у якому дала відповіді на найцікавіші питання журналіста. Зйомка відбувалась в її маєтку у Лос-Анджелесі.
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