Гарбузовий крем-суп з розмарином та беконом: рецепт приготування

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Гарбузовий суп з беконом та розмарином
Гарбузовий суп з беконом та розмарином / ivona.bigmir.net

Українські кулінари дедалі частіше пропонують замінити звичайні супи на крем-супи, які смакують зовсім по-іншому. У мережі з'явився оригінальний рецепт страви з пряним розмарином та беконом.

Восени чимало українок не знають, яку страву приготувати із запашного гарбуза. На допомогу приходять блогери. У мережі пропонують рецепти страв, які неодмінно посмакують навіть вибагливим гурманам. 

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Як приготувати гарбузовий крем-суп з розмарином та беконом

Рецепт гарбузового крем-супу
Рецепт гарбузового крем-супу / Food and Wine

Інгредієнти: 
невеликий гарбуз;
часник – 3 збучики;
цибуля;
бекон – 4 шматки;
гілочка розмарину;
спеції.

1. Очистіть гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте його невеликими кубиками та помістіть в каструлю. На пательні обсмажте подрібнений часник та цибулю, до яких додайте гілочку розмарину. Коли овочі будуть прозорими, вийміть спецію. Цибулю і часник додайте до гарбуза та залийте все водою.

2. Варіть суп до повної готовності гарбуза. Зцідіть воду та подрібніть все блендером. Додайте сіль та спеції до смаку (можна обрати каррі). Якщо суп вийшов загустим, додайте до нього води та перекип'ятіть все на легкому вогні, помішуючи страву. 

3. Обсмажте бекон до скоринки, який згодом подавайте із супом. Окрім цього, блогери рекомендують прикрасити страву грінками чи горіхами, що чудово доповнюють смак страви. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Food and Drinks
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