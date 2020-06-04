Фентезійна сага "Гаррі Поттер" упродовж 10 років виходила на великий екран. За цей час кінострічку встигли переглянути мільйони прихильників, які вже встигли вивчити улюблені епізоди франшизи. Однак деякі факти могли упустити повз увагу навіть найбільші любителі Гаррі Поттера.

Рівно 16 років в Україні відбулась прем'єра третьої частини фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану". З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 зібрали цікаві факти про чаклунську сагу, яка зможе вас здивувати.

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Маловідомі факти про "Гаррі Поттера"

Книгу Джоан Роулінг, яка принесла їй мільйонні доходи, спершу не хотіли публікувати. Та у 1997 році перший "Гаррі Поттер" таки побачив світ. Переконала опублікувати книгу 8-річна донька видавця Найджела Ньютона, яка була в захваті від першого розділу рукопису. Письменниця отримала аванс у понад 50 тисяч гривень, а перші 300 примірників "Гаррі Поттера" потрапили у бібліотеки безкоштовно.

Згідно із задумом, Гаррі Поттер народився у 1980 році. Перший фільм вийшов на екран у 2001 році, тому, якби чародій і справді існував, йому було б 21 на час прем'єри.

Загалом було знято 8 кінострічок, які принесли у прокаті більше, ніж 7,7 мільярда доларів. Зйомки тривали 10 років, тому глядачі могли бачити, як головні актори виросли за цей час.

Після виходу перших стрічок Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон прокинулись знаменитими. Однак найбільше розвивалась та поставала у десятках успішних фільмах голлівудська Герміона. Водночас найменше стрічок у фільмографії має Руперт Грінт, який після "Гаррі Поттера" зіграв тільки у 4 проєктах.



Зірки "Гаррі Поттера" змінились за час зйомок / Фото ВВС

На кастинги першої частини франшизи прийшли 1600 дітей, які хотіли зіграти Гаррі Поттера. На роль навіть претендував актор Гейлі Джоел Осмент, однак її віддали Деніелу Редкліффу. За час зйомок йому понад 2 тисячі разів малювали шрам на лобі, а автори проєкту змінили 160 окулярів через пошкодження в час знімального процесу.

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Загальновідомо, що Деніел Редкліфф ще був дитиною, коли створювався проєкт. Тому найважче давались сцени, де були прояви романтичних почуттів героїв. Так, авторам знадобилось 24 дублі для сцени поцілунку Гаррі та Чжоу. Актори реготали, коли треба було цілуватись, і не могли ніяк зосередитись.

Дивіться відео сцени поцілунку в "Гаррі Поттері":

Та не тільки підлітки грали у знаменитій франшизі. Акторці Ширлі Гендерсон, яка перевтілилась у "Плаксиву Міртл", було 36 років. Їй вдалось виглядати, як школярці, завдяки гриму привида та тендітній статурі.



Міртл з фільму про Гаррі Поттера / Фото AOL

Автори фільмів про "Гаррі Поттера" вирішили не показувати пустотливого привида Півза, який живе у Гоґвортсі. Його яскраво змалювала Джоан Роулінг у книгах.

Водночас у кінострічці є єдина еротична сцена. І вона прихована у титрах.

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Дизайнерська компанія створила десятки газет для "Гаррі Поттера" і приховала на їхніх сторінках містичну персонажку. Мова йде про чарівницю "Імбирну відьму", про яку писали чаклунські газети у третій частині франшизи.

У зйомках фільмів використовували справжніх тварин, зокрема, сов. А за 10 років на знімальному майданчику було розбито 14 ретроавтомобілів.

Дивіться уривок фільму "Гаррі Поттер": відео

Стівен Кінг є прихильником фільмів про Гаррі Поттера. Короля жахів аж ніяк не налякав могутній Волдеморт, однак письменник зізнався, що найбільше боявся стежити за витівками професорки захисту від темних мистецтв Долорес Амбридж.

Усміхнена Долорес Амбридж з її дівочим голосом, моторошним виразом обличчя і стисненими пальцями – це найбільша лиходійка, яка мені нагадує Ганнібала Лектера, – розповів Стівен Кінг.



Персонаж "Гаррі Поттера", який найбільше лякав Стівена Кінга / Фото IMDb

Моторошних дементорів Джоан Роулінг створила, коли переживала депресію. А от перші діалоги "Гаррі Поттера" були написані в літаку на сумочці для тих, у кого нудота.

Глядачам знадобиться 19,6 години, аби переглянути всі частини історії про Гаррі Поттера. Це досить багато, однак впевнені, що чимало кіноманів вже зробили це!

Звісно, добірка не увібрала всіх таємниць, прихованих у фільмах "Гаррі Поттер". Франшиза хоч і завершилась понад 9 років тому, щоразу може здивувати прихильників несподіваними деталями.