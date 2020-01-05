"Гаррі Поттер": як змінювалися головні герої протягом зйомок всіх частин саги – фотопорівняння

Серії книг та фільмів про талановитого та надзвичайно доброго мага Гаррі Поттера точно не залишили нікого байдужим. Ще б пак, його завзятість, смілива боротьба зі злом, а також любов до вірних йому друзів не може не вразити. Так, якщо ви такий же палкий шанувальник франшизи – пропонуємо переглянути, як змінювалися ваші актори протягом зйомок саги.

Днями мережу підірвала новина про продовження улюбленої франшизи про Гаррі Поттера. Тому редакція LifeStyle 24 вирішила зробити фотодобірку, в якій ви зможете побачити, як змінювали ваші улюблені герої протягом цілої саги, що тривала за 1997 до 2011 року.

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Цілком ймовірно, що Гаррі Поттер – один із найулюбленіших персонажів не лише дітей, але й дорослих, однак не варто забувати, що разом із ними у франшизі не менш важливими були Герміона Грейнджер, Рон Візлі, Драко Малфой та багато інших героїв.

Тож, гортайте нижче і переглядайте яскраві фотопорівняння героїв з фільму "Гаррі Поттер".

Нагадаємо, в якій послідовності виходили фільми франшизи "Гаррі Поттер":

"Гаррі Поттер і філософський камінь" — 2001 рік.

"Гаррі Поттер і таємна кімната" — 2002 рік.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" — 2004 рік.

"Гаррі Поттер і Келих вогню" — 2005 рік.

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса" — 2007 рік.

"Гаррі Поттер і напівкровний Принц" — 2009 рік.

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" — 2010 рік.

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" — 2011 рік.

Деніел Редкліфф зіграв того самого Гаррі Поттера. Ось так змінювався герой протягом зйомок 8 частин фільму.

Еммі Вотсон дісталася роль надзвичайно розумної подруги Гаррі Поттера Герміони Грейнджер.

Руперт Грінт зіграв рудоволосого друга Гаррі Поттера Рона Візлі.

Томас Фелтон зіграв одного з ворогів Гаррі Поттера Драко Мелфоя.

Бонні Райт зіграла сестру Рона Візлі, Джіні, яка згодом стала коханою Гаррі Поттера.

Гаррі Меллінг зіграв Дадлі Дурслі, брата Гаррі Поттера.

Метью Льюїс виконав роль сироти та одногрупника Гаррі Поттера Невілла Довгопупса.

А так змінювалися члени сім'ї Дурслі, родичі Гаррі Поттера.