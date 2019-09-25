Гаряче: Настя Каменських показала приголомшливу фігуру на фоні моря

1922 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських (NK) вже давно інтригує своїх фанатів, що готує для них дещо особливе цієї осені. А поки прихильники плутаються в здогадках, артистка дразнить їх своїми сексуальними фото.

Лише день тому Настя Каменських оголосила, що її чоловік Потап (Олексій Потапенко) 27 вересня випустить свій новий альбом "Misha", в якому буде декілька пісень про артистку. Наразі ж подружжя вирішило відпочити на морському узбережжі, приділивши сонячним ваннам цілих чотири дні.

Читайте також: Дуже відверто: Настя Каменських знялася в еротичній фотосесії напівоголеною

"Це наша з Потапом втеча. Всього 4 дні. Багато любові та сонця", – лаконічно підписала своє нове фото Каменських. На ньому вона продемонструвала розкішну засмаглу фігуру у чорному роздільному купальнику і позувала на балконі на фоні морських пейзажів. Деякі прихильники взялись коментувати, що вона помітно схудла, адже Настя завжди відрізнялась пишними формами.

Настя Каменських на відпочинку
Настя Каменських на відпочинку / Instagram / @kamenskux

Додамо, що кілька днів тому зірка також опублікувала ще одне відверте фото, на якому пікантно засвітила прес та пишні груди в обтягуючих боді та лосинах. Зірка подорожувала Україною у зв'язку з гастрольним туром.

 

 

 

 

blog_ava
СБУ провела чергову вдалу спецоперацію на території терористичної "ЛНР"
сьогодні
6021
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні 20:02 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 7517
Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
сьогодні 17:20 Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
1735
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
5518
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
23 вересня 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
8726
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
23 вересня 14:02 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
Юлія Михайлова 7147
Новини
Більше новин
Залиште відгук