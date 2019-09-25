Гаряче: Настя Каменських показала приголомшливу фігуру на фоні моря

Українська співачка Настя Каменських (NK) вже давно інтригує своїх фанатів, що готує для них дещо особливе цієї осені. А поки прихильники плутаються в здогадках, артистка дразнить їх своїми сексуальними фото.

Лише день тому Настя Каменських оголосила, що її чоловік Потап (Олексій Потапенко) 27 вересня випустить свій новий альбом "Misha", в якому буде декілька пісень про артистку. Наразі ж подружжя вирішило відпочити на морському узбережжі, приділивши сонячним ваннам цілих чотири дні.

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"Це наша з Потапом втеча. Всього 4 дні. Багато любові та сонця", – лаконічно підписала своє нове фото Каменських. На ньому вона продемонструвала розкішну засмаглу фігуру у чорному роздільному купальнику і позувала на балконі на фоні морських пейзажів. Деякі прихильники взялись коментувати, що вона помітно схудла, адже Настя завжди відрізнялась пишними формами.



Настя Каменських на відпочинку / Instagram / @kamenskux

Додамо, що кілька днів тому зірка також опублікувала ще одне відверте фото, на якому пікантно засвітила прес та пишні груди в обтягуючих боді та лосинах. Зірка подорожувала Україною у зв'язку з гастрольним туром.