Гарячий дебют: Ірина Шейк похизувалася фігурою у зйомці для нового аромату Jean Paul Gaultieri

Знаменита російська модель, яка давно живе в США і успішно співпрацює з брендами світового рівня, отримала нове призначення. Нещодавно 33-річна Ірина Шейк стала обличчям бренду Jean Paul Gaultier і вже встигла знятися в сексуальній фотосесії для презентації.

Чутки про співпрацю 33-річної Ірини Шейк та бренду Jean Paul Gaultier (Жан-Поль Готьє) поширилися в мережі на початку року. Такі розмови спричинила її поява на шоу марки в рамках паризького Тижня моди.

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Проте лише на початку квітня 2019 року офіційно стало відомо, що модель стала новим обличчям аромату від Jean Paul Gaultier, який має назву Scandal A Paris.

Нова парфумна композиція складається з ноток жасмину, запашного меду та стиглої груші. Завдяки цим компонентам аромат є доволі солодким, проте по-весняному свіжим.

Опираючись на назву нових парфумів, фотосесія для реклами не могла відбутись ніде інде, ніж в Парижі. А розкішна Ірина Шейк не могла не підкреслити свої переваги, серед яких розкішна фігура та надзвичайна сексуальність.

Саме тому перед камерою фешн-фотографа модель постала у звабливих образах. На деяких фото вона позує в чорному піджаку розміру oversize, під яким була лише темна білизна. А на інших – в чорній сукні до підлоги з великим декольте, сидячи на дивані та лежачи на ліжку.



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com



Ірина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola.com