Гастролі продовжуються: акторський склад "Одного разу в Голлівуді" відвідав прем'єру в Берліні

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Марго Роббі, Ді Капріо, Тарантіно і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні
Марго Роббі, Ді Капріо, Тарантіно і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні / Getty Images

Чарівна Марго Роббі у супроводі ефектних чоловіків-колег по знімальному майданчику і творець фільму "Одного разу в Голлівуді" ввечері 1 серпня представляли картину у Берліні. Прем’єра очікуваної стрічки стартує у великих містах світу з шаленою швидкістю.

Днями Марго Роббі з Ді Капріо та Піттом відвідали фотокол і прем'єру драми "Одного разу в Голлівуді" у Лондоні, а вже через кілька днів виблискували на червоній доріжці у столиці Німеччини. Напередодні, 1 серпня, презентація одного з найочікуваніших фільмів 2019 року відбулася у Sony Center, що в центрі Берліна.

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Для світської події Марго Роббі обрала вільну вечірню сукню в кольорі хакі з глибоким декольте. Її зачіска, як завжди, була досить природною, а очі символічно підведені золотистими тінями, адже у фільмі, де вона грає одну з головних ролей розповідається саме про "золотий вік" Голлівуду.

А от що стосується її трьох супутників, Квентіна Тарантіно, Бреда Пітта і Леонардо Ді Капріо, вони виглядали доволі елегантно і, навіть, строго. Чоловіки одягнули на червону доріжку чорні смокінги та сорочки. Білій віддав перевагу лише оскароносний Ді Капріо.

Марго Роббі, Ді Каріпо і Бред Пітт
Марго Роббі, Ді Капріо і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні / Getty Images

Марго Роббі, Ді Капріо і Бред Пітт
Марго Роббі, Ді Капріо, Тарантіно і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Марго Роббі Бред Пітт Леонардо Ді Капріо
Джерело: LifeStyle 24
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