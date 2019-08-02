Гастролі продовжуються: акторський склад "Одного разу в Голлівуді" відвідав прем'єру в Берліні

Чарівна Марго Роббі у супроводі ефектних чоловіків-колег по знімальному майданчику і творець фільму "Одного разу в Голлівуді" ввечері 1 серпня представляли картину у Берліні. Прем’єра очікуваної стрічки стартує у великих містах світу з шаленою швидкістю.

Днями Марго Роббі з Ді Капріо та Піттом відвідали фотокол і прем'єру драми "Одного разу в Голлівуді" у Лондоні, а вже через кілька днів виблискували на червоній доріжці у столиці Німеччини. Напередодні, 1 серпня, презентація одного з найочікуваніших фільмів 2019 року відбулася у Sony Center, що в центрі Берліна.

Читайте також: У теракотовій сукні без білизни: Марго Роббі вразила образом на кінопрем'єрі

Для світської події Марго Роббі обрала вільну вечірню сукню в кольорі хакі з глибоким декольте. Її зачіска, як завжди, була досить природною, а очі символічно підведені золотистими тінями, адже у фільмі, де вона грає одну з головних ролей розповідається саме про "золотий вік" Голлівуду.

А от що стосується її трьох супутників, Квентіна Тарантіно, Бреда Пітта і Леонардо Ді Капріо, вони виглядали доволі елегантно і, навіть, строго. Чоловіки одягнули на червону доріжку чорні смокінги та сорочки. Білій віддав перевагу лише оскароносний Ді Капріо.



Марго Роббі, Ді Капріо і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні / Getty Images



Марго Роббі, Ді Капріо, Тарантіно і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Берліні / Getty Images