Гайді Клум оприлюднила результати тесту на коронавірус

Знаменита модель Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц вже понад тиждень хворіють. Зіркова пара мала ознаки коронавірусу – кашель та лихоманку. Відтак подружжя звернулось за допомогою до медиків і здало тести на Covid-19.

25 березня Гайді Клум отримала результати проб, про що розповіла прихильникам на офіційній сторінці в інстаграмі. За словами моделі, тести на коронавірус – негативні. Щаслива Гайді вирішила додати до цієї новини ефектне фото, на якому вона позувала, лежачи на траві.

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14-ий день домашньої самоізоляції. Тест на коронавірус – негативний,

– лаконічно написала модель.

Прихильники одразу ж засипали зірку повідомленнями про стан її здоров'я. Гайді Клум подякувала всім за турботу та зізналась, що почувається вже значно краще, але продовжує боротись із сильною застудою.

"У мене просто сильна застуда, і я намагаюся з нею впоратися. Посилаю вам всім промені любові", – додала вона у коментарях.

14 березня Гайді Клум розповіла прихильникам, що почувається дуже погано. Модель написала, що має ознаки коронавірусу – лихоманку, озноб, кашель і нежить. Тому німецька модель вирішила переконатись, що це не Covid-19 та розпочати лікування. Однак Гайді зіткнулась з проблемою браку тестів. Згодом німецька манекенниця все ж здала проби.

Тест на коронавірус пройшов і чоловік Гайді – музикант Том Каулітц. Він був за кордоном та після повернення до Лос-Анджелеса також захворів. Його тест на Covid-19 також виявився негативним. Наразі подружжя продовжує перебувати на самоізоляції та закликає прихильників теж утримуватись від прогулянок.