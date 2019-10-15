Гайтана випустила гарячий кліп вперше після народження доньки: запальне відео

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Гайтана
Гайтана / Instagram / @gaitanamusic

Українська виконавиця Гайтана вже тривалий час не тішила своїх фанатів новими хітами та кліпами, відтак її дебют після народження Ніколь став особливо неочікуваним. У пісні "Танці з зірками" зірка засвітила сталевий прес та спокусливі танці в стилі Джей Ло.

Останньою відеороботою Гайтани став кліп на пісню "Сонце в тобі", який вийшов у травні 2017 року. Відтоді зірка випустила декілька аудіохітів і весь вільний час присвячувала вихованню доньки Сапфір-Ніколь від Алекса Смарта, яку народила в червні 2017-го.

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Цього разу 40-річна Гайтана постала в несподіваному апмлуа – в образі гарячої танцівниці, де засвітила розкішну фігуру після народження первістка. У кліпі показано хімію почуттів між хлопцем-спортсменом та дівчиною-танцівницею, де перший намагається навчитись хореографії, щоб завоювати серце коханої. У кліпі взяли участь 11 танцюристів, а поставкою танцю зайнялась Анна Бондаренко.

"Танці з зірками" – для тих, хто ніяк не може наважитись на вирішальний крок, хто боїться, що його старання не будуть гідно оцінені, хто вагається – розпочинати нову справу чи ні,
– розповіла співачка про прем'єру кліпу, який набирає популярності в мережі.

Гайтана – Танці з зірками: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові мами Музика Гайтана
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