Гайтана випустила гарячий кліп вперше після народження доньки: запальне відео

Українська виконавиця Гайтана вже тривалий час не тішила своїх фанатів новими хітами та кліпами, відтак її дебют після народження Ніколь став особливо неочікуваним. У пісні "Танці з зірками" зірка засвітила сталевий прес та спокусливі танці в стилі Джей Ло.

Останньою відеороботою Гайтани став кліп на пісню "Сонце в тобі", який вийшов у травні 2017 року. Відтоді зірка випустила декілька аудіохітів і весь вільний час присвячувала вихованню доньки Сапфір-Ніколь від Алекса Смарта, яку народила в червні 2017-го.

Читайте також: Дженніфер Лопес випустила новий запальний хіт Baila Conmigo: відео

Цього разу 40-річна Гайтана постала в несподіваному апмлуа – в образі гарячої танцівниці, де засвітила розкішну фігуру після народження первістка. У кліпі показано хімію почуттів між хлопцем-спортсменом та дівчиною-танцівницею, де перший намагається навчитись хореографії, щоб завоювати серце коханої. У кліпі взяли участь 11 танцюристів, а поставкою танцю зайнялась Анна Бондаренко.

"Танці з зірками" – для тих, хто ніяк не може наважитись на вирішальний крок, хто боїться, що його старання не будуть гідно оцінені, хто вагається – розпочинати нову справу чи ні,

– розповіла співачка про прем'єру кліпу, який набирає популярності в мережі.

Гайтана – Танці з зірками: дивитись відео онлайн