Генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич отримала нагороду на міжнародному фестивалі

Під час фестивалю Subtitle: Spotlight European Film Festival Юлію Сінькевич відзначили за внесок у розвиток української кіноіндустрії. Захід відбувався в ірландському місті Кілкенн. Почесну нагороду вона отримала від актора Кілліана Мерфі, який був гостем в Одесі 2012 року.

Огранізатори Subtitle: Spotlight European Film Festival відзначили не лише генеральну продюсерку Одеського міжнародного кінофестивалю. Вони зауважили, що завдяки Юлії Сінькевич та її роботі українські режисери, актори та інші кінопрофесіонали стали знаними у Європі, і їхніх імен на європейській кіномапі стає все більше.

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Приз Юлії вручив відомий ірландський актор Кілліан Мерфі. 2012 року він представляв конкурсний фільм “Зламані” на ОМКФ. Під час нагородження Мерфі додав, що добре пам’ятає свій візит до Одеси й ознайомлений з українським кінематографом.

На фестивалі також відзначили українську актору Дар'ю Полуніну. Вона отримала приз Newcomers Award як найкраща молода акторка.



Акторка Дар'я Полуніна / Vogue

Кінофестиваль популярних європейських фільмів з субтитрами цього року відбувся увосьме. Цьогоріч у програмі представили 25 фільмів. Серед них стрічки, які були на 10 ОМКФ. Зокрема, володар Ґран-Прі “А потім ми танцювали”, фільм-відкриття “Прекрасна епоха”, картина “Портрет дівчини у вогні”, а також українська комедія “Мої думки тихі”, яка на ОМКФ 2019 отримала “Приз глядацьких симпатій”.