Герцоги Кембриджські взяли на роботу SMM-спеціаліста Меган Макрл та принца Гаррі

31 березня 2020 року став останнім днем, коли Меган Маркл та принц Гаррі представляли британську монархію. Подружжя більше не може використовувати титлу герцогів Сассекських, в тому числі й в мережі. Стало відомо, що SMM-спеціаліст, який раніше працював із Меган та Гаррі, тепер допомагатиме герцогам Кембриджським.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже не є представниками Букінгемського палацу. Вони офіційно склали королівські обов'язки та попрощалися зі сторінкою в інстаграмі, за якою впродовж року стедили понад 11 мільйонів підписників. Їхній помічник Девід Воткінс тепер співпрацюватиме з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Про це чоловік повідомив на своєму акаунті в LinkedIn.

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Девід зазначив, що від тепер займається сторінками герцогів в соціальних мережах і всіма цифровими комунікаціями пари.

Воткінс розпочав свою роботу з Меган та Гаррі 2 квітняя 2019 році. Саме тоді в мережі інстаграм з'явився їх акаунт. За 45 хвилин існування нас сторінку підписалися більше, ніж мільйон користувачів. Завдяки цьому вона потрапила у Книгу рекордів Гіннеса. Проте активною сторінка була лише рік. Днями принц гаррі та Меган Маркл опублікували прощальний допис у мережі.

За співпрацею Девіда Воткінса та герцога і герцогині Кембриджських можна спостерігати вже зараз. Вчора на їхнній інстаграм-сторінці поширили черговий допис, у якого показали, як королівське подружжя влаштувало сюрприз для британських школярів.



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