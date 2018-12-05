Герцогиня Кембриджська вразила вбранням, яке обрала для поїздки на Кіпр: яскраві фото

Кейт Міддлтон з чоловіком принцом Вільямом прилетіли на Кіпр, щоб відвідати королівську базу військово-повітряних сил Акротирі. Для офіційного візиту герцогиня обрала стримане, однак незвичне вбрання.

Літак членів монаршої сім’ї приземлився на Кіпрі в середу, 5 грудня. Герцогиня Кембриджська та принц Вільям прилетіли на королівську базу ВПС Акротирі. Метою їхнього візиту було відвідати військовослужбовців і передати їм новини з дому.

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Кейт Міддлтон вразила вибором вбрання для офіційної поїздки на Кіпр. Витончена та елегантна герцогиня обрала строгий костюм. Штани-кльош з високою талією вона одягнула вперше за всю історію своїх виходів. Також на ній була біла футболка, піджак кольору хакі та клатч в тон від L. K. Bennett. До слова, його вартість становить 695 доларів. Волосся Кейт було зібране у хвіст. Тонку талію вона підкреслила чорним поясом, а доповнила образ золотими сережками.



Кейт Міддлтон і принц Вільям прилетіли на Кіпр / Instagram / @royal.addicted



Кейт Міддлтон вперше з'явилась на публіці у широких штанах / Instagram / @royal.addicted



Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали військових на Кіпрі / Twitter / @KensingtonRoyal