Герцогиня Корноульська повернулася до роботи після самоізоляції: як виглядає її робочий кабінет

Впродовж останніх 14 днів дружина хворого на коронавірус принца Чарльза перебувала у вимушеній самоізоляції. Після одужання чоловіка герцогиня Корноульська повернулася до виконання королівських повноважень та долучилася до волонтерства у період пандемії COVID-19.

Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що принц Чарльз після двотижневої ізоляції нарешті зміг повернутися у маєток Біркголл до дружини Камілли. Вона також дотримувалася карантинного режиму після діагностування коронавірусу в чоловіка. Тепер герцогиня Корноульська сміливо може приступити до виконання королівських обов'язків, про що оголосила в інстаграмі.

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На особистому профілі подружжя з'явилося фото, на якому постала Камілла у своєму затишному робочому кабінеті. Вона долучилася до волонтерської програми Національної служби охорони здоров'я та поспілкувалася з 85-річною Доріс Вінфілд, яка також опинилася в самоізоляції. Під час телефонної розмови вони обговорили труднощі карантинного режиму та насолоду від зустрічі з рідними.

З фото видно, що особистий кабінет герцогині Корноульської заставлений численними книжками та світлинами онуків та членів британської монаршої родини.