Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі більше не зустрічається з Браяном Гікерсоном. Зірка остаточно поставила крапку у цих стосунків та пішла від бойфренда, який ледь її не вбив під час нападу. Акторка не шукає нового обранця та хоче приділити час кар'єрі.

Як повідомляють інсайдери Us Weekly, Гейден Панеттьєрі більше не хоче навіть спілкуватись з Браяном Гікерсоном. Після другого нападу акторка ще намагалась відновити з ним стосунки, однак нещодавно покинула садиста.

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"У Гейден зараз все добре. Вона поступово відновлюється, перестала спілкуватися з Браяном. Він повернувся у своє рідне місто в Південній Кароліні, тому друзі та родич Гейден моляться, щоб цей розрив був остаточним", – зазначив інсайдер.

Про новий етап життя свідчить і соціальна активність Гейден Панеттьєрі. Акторка відновила свою сторінку в інстаграмі та активно публікує там фото. З особливою ніжністю Гейден ділиться знімками своєї доньки Кайї-Євдокії. Дівчинка живе із зірковим татком Володимиром Кличком в Україні та завдяки відеозв'язку бачиться з матір'ю. Ностальгійні фото акторки спровокували у мережі припущення, що зірка шкодує про розрив з українцем.

Що відомо про особисте життя Гейден Панеттьєрі

У 2018 році Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко оголосили, що скасовують заручини. Акторка одразу продала їхній будинок в Нашвіллі та оселиась у Лос-Анджелесі. Тоді ж Гейден вперше вийшла у світ зі свої новим бойфрендом – рієлтором та актором-початківцем Браяном Гікерсоном.

У травні 2019 року про бойфренда Панеттьєрі знали всі світові ЗМІ. Чоловік після відпочинку в барі напав на свою кохану та жорстоко побив її. Правоохоронці, які приїхали на виклик сусідів, виявили Гейден Панеттьєрі у вітальні з синцями на шиї та руках. Після цього акторка пройшла обстеження в клініці та понад місяць не покидала свій маєток. Та не минуло й кількох місяців, як пара возз'єдналась. Тоді родичі Гейден Панеттьєрі не приховували страху, що колись Браян Гікерсон не зупиниться та вб'є її.

Другий напад стався на День Валентина. Після романтичної вечері Браян Гікерсон попрощався з приватним кухарем, після чого побив Гейден Панеттьєрі.