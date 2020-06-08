30-річна американська акторка та екснаречена Володимира Кличка створила офіційний інстаграм-профіль. Менше ніж за добу Гейден Панеттьєр опублікувала кілька дописів, один з яких присвячений колишньому бойфренду бксеру.

Гейден Панеттьєрі створила свій профіль в інстаграмі лише вчора, 7 червня. Зірка опублікувала вітальний допис, зазначивши, що відтепер буде вести публічне життя в соціальних мережах та ділитиметься особистим життям з шанувальниками.

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Менше, ніж за добу, вона показала кілька нових фото з пляжу, на яких позувала в напівпрозорій кофтинці та чорному топі в тон вбрання. Вона також встигла поділитися дитячим фото з акторкою Стеллою Маів, архівною світлиною матері з сімейного альбому, засвітити своє татуювання на шиї та виступити на підтримку протестів в США проти расизму та свавілля поліції.

Проте найбільше шуму в мережі наробив допис Гейден Панеттьєрі, на якому постав її колишній наречений український боксер-чемпіон Володимир Кличко. На відео він висловився на підтримку американців, які протестують в США. Вперше ролик з'явився в його інстаграм-профілі тиждень тому. Судячи з усього, ексбойфренд був одним з перших, за ким почала стежити акторка. Загалом вона підписана лише на п'ятьох осіб, серед яких і Володимир Кличко.

Що відомо про стосунки Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка?

Нагадаємо, що зірковий роман тривав дев'ять років і завершився 2018. Стосунки пари були досить складними, адже вони розлучалися на цілий рік. Згодом у пресі з'явилися припущення, що Володимир Кличко освідчився акторці. Вже 2014 року Гайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія, бо так було звати бабусю боксера. Справа до весілля так і не дійшла, проте закохані та батьки спільної донечки залишилися хорошими друзями.