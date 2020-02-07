Гейден Панеттьєрі показала ефектні фото з новою стрижкою

Голлівудська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі вирішила кардинально змінити свій імідж. Зірка зробила ефектну стрижку, яку залюбки продемонструвала на серії знімків.

Як 30-річна Гейден зізналась на твіттер-сторінці, вона в захваті від оновленого іміджу, який додає їй трішки бунтарського стилю. Акторка опублікувала нові знімки та публічно подякувала стилістці Наомі Слободі за стрижку.

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"Дякую моїй Наомі Слободі за цю неперевершену стрижку!" – написала Гейден Панеттьєрі.



Гейден Панеттьєрі зі стилісткою / Twitter / @haydenpanettier

Як відомо, Гейден Панеттьєрі змінила імідж у грудні 2019 року. Тоді акторка без вагань позбулась довгого світлого волосся, змінивши не тільки довжину, але й колір на попелястий. Днями зірка показала, що оновлення іміджу відбулось в її маєтку в Лос-Анджелесі. До помешкання Гейден запросила стилістку Наомі Слободу, яка вперше робила стрижку акторці.



Гейден Панеттьєрі / Twitter / @haydenpanettier



Гейден Панеттєрі з новою стрижкою / Twitter / @haydenpanettier

Невідомо, що саме надихнуло Гейден Панеттьєрі на таку кардинальну зміну іміджу. У мережі підозрюють, що таким чином акторка захотіла зустріти новий етап свого життя. Після жорстокого побиття Гейден повернулась до бойфренда-садиста Браяна Гікерсона та знов оселилась у його будинку. Родичі акторки не в захваті від такого рішення Панеттьєрі, про що розповіли інсайдери західних ЗМІ.

"Вони переживають, що він буде продовжувати жити за її кошт", – розповіли джерела.



Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном Гікерсоном / Instagram /@brianhickerson