24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Гейден Панеттьєрі показала ефектні фото з новою стрижкою

244 Читать новость на русском
Гейден Панеттьєрі у США / Twitter / @haydenpanettier

Голлівудська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі вирішила кардинально змінити свій імідж. Зірка зробила ефектну стрижку, яку залюбки продемонструвала на серії знімків.

Як 30-річна Гейден зізналась на твіттер-сторінці, вона в захваті від оновленого іміджу, який додає їй трішки бунтарського стилю. Акторка опублікувала нові знімки та публічно подякувала стилістці Наомі Слободі за стрижку. 

Важливо: Таки разом: вперше після жорстокого побиття бойфренд Гейден Панеттьєрі показав спільні фото

"Дякую моїй Наомі Слободі за цю неперевершену стрижку!" – написала Гейден Панеттьєрі. 

Гейден Панеттьєрі зі стилісткою
Гейден Панеттьєрі зі стилісткою / Twitter / @haydenpanettier

Як відомо, Гейден Панеттьєрі змінила імідж у грудні 2019 року. Тоді акторка без вагань позбулась довгого світлого волосся, змінивши не тільки довжину, але й колір на попелястий. Днями зірка показала, що оновлення іміджу відбулось в її маєтку в Лос-Анджелесі. До помешкання Гейден запросила стилістку Наомі Слободу, яка вперше робила стрижку акторці.

Гейден Панеттьєрі
Гейден Панеттьєрі / Twitter / @haydenpanettier


Гейден Панеттєрі з новою стрижкою / Twitter / @haydenpanettier

Невідомо, що саме надихнуло Гейден Панеттьєрі на таку кардинальну зміну іміджу. У мережі підозрюють, що таким чином акторка захотіла зустріти новий етап свого життя. Після жорстокого побиття Гейден повернулась до бойфренда-садиста Браяна Гікерсона та знов оселилась у його будинку. Родичі акторки не в захваті від такого рішення Панеттьєрі, про що розповіли інсайдери західних ЗМІ. 

"Вони переживають, що він буде продовжувати жити за її кошт", – розповіли джерела.

Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном гікерсоном
Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном Гікерсоном / Instagram /@brianhickerson

В Україні масово закривають школи на карантин: список областей та шкіл
сьогодні
8731
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Краса Гейден Панеттьєрі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:02 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 972
сьогодні 13:15 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 11953
сьогодні 11:40 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1397
6 лютого 18:16 75 років від дня народження Боба Марлі: 10 пісень виконавця, які змінили світ
Віра Стадник 1535
6 лютого 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8835
Новини
Більше новин
Залиште відгук