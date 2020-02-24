Гейден Панеттьєрі показала, наскільки виросла її єдина донька

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі, мабуть, сумує за безтурботними буднями з Володимиром Кличком та їхньою донькою Кайєю-Євдокією. У мережі вона опублікувала чарівні фото, на яких показала, наскільки виросла її дівчинка.

Відповідними кадрами Гейден Панеттьєрі поділилась на твіттер-сторінці. Після розриву стосунків єдина донька акторка залишилась жити в Україні з її зірковим батьком Володимиром Кличком. Гейден Панеттьєрі вже близько 3 років спілкується з маленькою Кайєю завдяки відеозв'язку та зрідка навідує її. Доглядати за дитиною колишньому боксеру допомагає його мама. Однак чоловік і сам чудово проводить час з 5-річною Кайєю-Євдокією: на одному фото, яке розмістила Гейден, видно, як Володимир Кличко залюбки танцює з малечою.

Важливо: Гейден Панеттьєрі вдруге стала жертвою насилля: бойфренда акторки заарештували

"Найкращий татко в світі", – підписала фото Гейден Панеттьєрі.



Гейден Панеттьєрі показала, як зростає її донька / Twitter / @haydenpanettier

А вже на іншому знімку маленька Кайя постала без свого зіркового батька. Дівчинка позувала перед камерою з аквагримом. "Неперевершена", – підписала чарівну світлину акторка.



Донька Володимира Кличка і Гейден Панеттьєрі / Twitter / @haydenpanettier

Наразі Гейден Панеттьєрі видалила всі фото з донькою. Що стало причиною цього – поки не відомо. Однак на твіттер-сторінці вона залишила свій дитячий знімок, вразивши прихильників схожістю зі своєю донечкою.



Гейден Панеттьєрі в дитинстві / Twitter / @haydenpanettier

На публікацію світлин з Володимиром Кличком та донькою Гейден Панеттьєрі могли наштовхнути резонансні новини, які охопили всі світові ЗМІ. На День закоханих бойфренд Браян Гікерсон вже вдруге напав на акторку. Після романтичної вечері у маєтку в Лос-Анджелесі він накинувся на зірку з кулаками. Невідомо, як Гейден Панеттьєрі вдалось виштовхати агресивного чоловіка на подвір'я та викликати правоохоронців. Родичі і друзі зірки не на жарт стурбовані її приватним життям.