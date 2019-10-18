Гейден Панеттьєрі відвідує Україну для зустрічей з донькою, – ЗМІ

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Гейден Панеттьєрі їздить до України для зустрічей з донькою
Гейден Панеттьєрі їздить до України для зустрічей з донькою / Twitter / @haydenpanettier

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі таки не забуває про свої материнські обов'язки, переконують інсайдери з її близького оточення. Знаменитість відвідує Україну, де живе її єдина донька Кайя Євдокія.

Після скасування заручин з Володимир Кличком Гейден Панеттьєрі часто звинувачували у невиконанні своїх материнських обов'язків. Її єдина донька Кайя Євдокія залишилась жити із зірковим батьком та його родичами в Україні. Та, як повідомляють інсайдери Us Weekly, Гейден не забула про дитину та неодноразово бувала на Київщині. 

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Гейден часто їздить в Україну, щоб побачити дочку, і дзвонить їй по FaceTime. Кайя продовжує жити з батьком, якого дуже любить,
– запевнив інсайдер. 

Окрім цього, джерела таблоїду додали, що 4-річна Кайя Євдокія в захваті від проживання в Україні. За дитиною доглядає Володимир Кличко та його мама, які приділяють дівчинці весь свій час. Окрім цього, Кайя Євдокія має своє улюблене заняття з зірковим батьком: дитина полюбляє разом з ексбоксером відвідувати тренажерний зал у їхньому маєтку на Київщині. 

"Вона любить спостерігати за тим, як Володимир тренується в їхньому домашньому тренажерному залі. Також у неї багато друзів", – додали інсайдери. 

Гейден Панеттьєрі з донькою
Гейден Панеттьєрі з донькою / People

Що відомо про особисте життя Гейден Панеттьєрі? У серпні 2018 року Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко несподівано оголосили про скасування заручин. Не повпливала на рішення пари ані їхня єдина донька Кайя Євадокія, ані наявність спільної нерухомості. Після розриву стосунків Гейден поспіхом продала маєток та оселилась в Лос-Анджелесі. Дівчинка залишилась жити із Володимиром Кличком, що цілком влаштовувало акторку. 

У Голлівуді Гейден Панеттьєрі не тільки відновила зйомки, але й почала зустрічатись із Браяном Гікерсоном. Тоді інсайдери з оточення акторки розповіли, що вона тимчасово відмовилась від спілкування з дитиною через запального бойфренда. У травні 2019 року Гейден стала жертвою жорстоко побиття коханим та згодом розірвала з ним стосунки. "Донька живе далеко, а оскільки її життя постійно змінюється, то в неї з'являються інші проблеми", – розповіли тоді інсайдери.

Мабуть, розрив з Браяном Хікерсоном повпливав на її спілкування з Кайєю Євдокією. За даними ЗМІ, своє день народження, яке пройшло 21 серпня, Гейден Панеттьєрі відзначила як в колі друзів, так і з донькою. Наразі акторка живе у Нью-Йорку та зустрічається із братом Браяна Гікерсона. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Гейден Панеттьєрі Зіркові діти Зіркові мами Голлівуд
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