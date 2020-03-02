Гейлі Бібер привітала Джастіна Бібера з днем народження: зворушливі фото

Популярна американська модель, дружина канадського співака Джастіна Бібера зворушливо привітала коханого з днем народження. Вчора, 1 березня, він відсвяткував своє 26-річчя.

Джастін та Гейлі є однією із найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Зіркове подружжя часто ділиться з підписниками в інстаграмі світлинами із сімейного життя. З нагоди дня народження чоловіка Бібер опублікувала серію романтичних світлин.

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У своєму фотоблогу Гейлі поширила знімки з домашнього архіву. На усіх кадрах вони закохані та щасливі. Також, переглядаючи фотографії, можна зробити висновок, що подружжя є ще й неймовірно пристрасним.

З днем народження, мій найкращий друг! Дякую за те, що щодня на моєму обличчі з'являється усмішка. Я кохаю тебе,

– підписала фото Гейлі.



Пристрасний поцілунок Джастіна та Гейлі Біберів / Instagram / @haileybieber



Закохані Джастін Бібер та Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber



Гейлі та Джастін в магазині одягу / Instagram / @haileybieber



Весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber

Також обраниця Джастіна влаштувала для нього затишний домашній кінопоказ біля басейну, а веранду їхнього будинку прикрасила свічками та сяючими вогниками.



Святкова веранда будинку Джастіна та Гейлі / Instagram / @haileybieber



Святковий кінопоказ до дня народження Джастіна Бібера / Instagram / @haileybieber

Джастін не залишився осторонь і на своїй сторінці в інстаграмі поширив фотографію поцілунку з коханою, зазначивши, що вона його найкращий подарунок на день народження.