Гейлі Бібер привітала Джастіна Бібера з днем народження: зворушливі фото
Популярна американська модель, дружина канадського співака Джастіна Бібера зворушливо привітала коханого з днем народження. Вчора, 1 березня, він відсвяткував своє 26-річчя.
Джастін та Гейлі є однією із найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Зіркове подружжя часто ділиться з підписниками в інстаграмі світлинами із сімейного життя. З нагоди дня народження чоловіка Бібер опублікувала серію романтичних світлин.
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У своєму фотоблогу Гейлі поширила знімки з домашнього архіву. На усіх кадрах вони закохані та щасливі. Також, переглядаючи фотографії, можна зробити висновок, що подружжя є ще й неймовірно пристрасним.
З днем народження, мій найкращий друг! Дякую за те, що щодня на моєму обличчі з'являється усмішка. Я кохаю тебе,
– підписала фото Гейлі.
Пристрасний поцілунок Джастіна та Гейлі Біберів / Instagram / @haileybieber
Закохані Джастін Бібер та Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber
Гейлі та Джастін в магазині одягу / Instagram / @haileybieber
Весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber
Також обраниця Джастіна влаштувала для нього затишний домашній кінопоказ біля басейну, а веранду їхнього будинку прикрасила свічками та сяючими вогниками.
Святкова веранда будинку Джастіна та Гейлі / Instagram / @haileybieber
Святковий кінопоказ до дня народження Джастіна Бібера / Instagram / @haileybieber
Джастін не залишився осторонь і на своїй сторінці в інстаграмі поширив фотографію поцілунку з коханою, зазначивши, що вона його найкращий подарунок на день народження.
Джастін Бібер цілує свою дружину на концерті / Instagram / @justinbieber