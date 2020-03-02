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Гейлі Бібер привітала Джастіна Бібера з днем народження: зворушливі фото

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Джастін Бібер та його дружина Гейлі / Instagram / @haileybieber

Популярна американська модель, дружина канадського співака Джастіна Бібера зворушливо привітала коханого з днем народження. Вчора, 1 березня, він відсвяткував своє 26-річчя.

Джастін та Гейлі є однією із найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Зіркове подружжя часто ділиться з підписниками в інстаграмі світлинами із сімейного життя. З нагоди дня народження чоловіка Бібер опублікувала серію романтичних світлин.

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У своєму фотоблогу Гейлі поширила знімки з домашнього архіву. На усіх кадрах вони закохані та щасливі. Також, переглядаючи фотографії, можна зробити висновок, що подружжя є ще й неймовірно пристрасним.

З днем народження, мій найкращий друг! Дякую за те, що щодня на моєму обличчі з'являється усмішка. Я кохаю тебе,
– підписала фото Гейлі.

Джастін Бібер та Гейлі Бібер
Пристрасний поцілунок Джастіна та Гейлі Біберів / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Закохані Джастін Бібер та Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Бібер
Гейлі та Джастін в магазині одягу / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber

Також обраниця Джастіна влаштувала для нього затишний домашній кінопоказ біля басейну, а веранду їхнього будинку прикрасила свічками та сяючими вогниками.

День народження Джастіна Бібера
Святкова веранда будинку Джастіна та Гейлі / Instagram / @haileybieber

День народження Джастіна Бібера
Святковий кінопоказ до дня народження Джастіна Бібера / Instagram / @haileybieber

Джастін не залишився осторонь і на своїй сторінці в інстаграмі поширив фотографію поцілунку з коханою, зазначивши, що вона його найкращий подарунок на день народження.

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Джастін Бібер цілує свою дружину на концерті / Instagram / @justinbieber

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Гейлі Болдвін Джастін Бібер Зіркові романи Зіркові дні народження
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