Гейлі Бібер замилувала новими весільними фотографіями
Відома американська модель Гейлі Бібер зачарувала мережу ніжними весільними фото із канадським співаком Джастіном Бібером.
З дня весілля Гейлі та Джастіна пройшло 5 місяців, проте зірка не перестає ділитися світлинами цих особливих моментів. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію романтичних знімків.
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Дружина відомого музиканта поширила декілька чорно-білих кадрів, на яких закохані обіймаються та цілуються.
На фотографіях Бібер позує у чорному костюмі, а його чарівна наречена в стильній сукні з відкритими плечами та довжелезним вельоном.
Отримали ще декілька світлин від нашого фотографа. Найкращі спогади,
– прокоментувала публікацію Гейлі Бібер.
Джастін Бібер та його дружина на весіллі / Instagram / @haileybieber
Гейлі Бібер у весільній сукні та з довжелезним вельоном / Instagram / @haileybieber
Весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber
Розкішна Гейлі Бібер на весіллі / Instagram / @haileybieber