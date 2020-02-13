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Гейлі Бібер замилувала новими весільними фотографіями

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Гейлі та Джастін Бібери / Instagram / @haileybieber

Відома американська модель Гейлі Бібер зачарувала мережу ніжними весільними фото із канадським співаком Джастіном Бібером.

З дня весілля Гейлі та Джастіна пройшло 5 місяців, проте зірка не перестає ділитися світлинами цих особливих моментів. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію романтичних знімків.

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Дружина відомого музиканта поширила декілька чорно-білих кадрів, на яких закохані обіймаються та цілуються.

На фотографіях Бібер позує у чорному костюмі, а його чарівна наречена в стильній сукні з відкритими плечами та довжелезним вельоном.

Отримали ще декілька світлин від нашого фотографа. Найкращі спогади,
– прокоментувала публікацію Гейлі Бібер.

Джастін Бібер з дружиною
Джастін Бібер та його дружина на весіллі / Instagram / @haileybieber

Гейлі Бібер
Гейлі Бібер у весільній сукні та з довжелезним вельоном / Instagram / @haileybieber

Гейбі Бібер та Джастін Бібер
Весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber

Гейлі Бібер
Розкішна Гейлі Бібер на весіллі / Instagram / @haileybieber

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові весілля Джастін Бібер Гейлі Болдвін LifeStyle
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