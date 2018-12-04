Глибоке декольте і червона помада: Ліндсей Лохан приміряла образ Білосніжки та інших принцес

Скандальна кіноактриса та модель Ліндсей Лохан знялася в яскравій фотосесії для журналу Paper, у якому повторила образи головних діснеївських принцес.

На сторінках видання Лохан постала в найулюбленіших дитячих образах від Діснею: Білосніжки, Попелюшки, Аврори й Аріель.

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Деякі з них вийшли досить відвертими. До прикладу, для Білосніжки акторка одягла сукню з глибоким декольте. А Русалонька у виконанні Ліндсі сиділа у блакитному боді з білим мереживом. Натомість дві інші принцеси вийшли ніжними та елегантними.

В інтерв'ю виданню Paper розповіла, що медіа найчастіше фокусується на її поганих вчинках, не поширюючи інформацію про добрі справи.

Хотіла б я знати, чому мене постійно обговорюють в пресі. Я можу зробити 99 добрих вчинків і один поганий, і саме на ньому сфокусуються. Я роблю все, щоб стати кращою версією себе, і це ніхто не помічає. Але я теж людина. Я роблю помилки,

– заявила акторка.

Крім того, Лохан повідомила, що наразі готує у власне реаліті-шоу на MTV "Пляжний клуб Ліндсі Лохан".

"Я люблю веселитися, але це не означає, що я тусуюсь і напиваюсь. Зі мною все в порядку, мені веселіше спостерігати за чужими вечірками", – додала вона.



Ліндсей Лохан в образі Білосніжки / Paper



Ліндсей Лохан в образі Попелюшки / Paper



Ліндсей Лохан в образі принцеси Аврори / Paper



Ліндсей Лохан в образі Аріель / Paper