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Глядачі обрали найкращу пісню Євробачення за всі часи

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Євробачення: найкраща пісня за всю історію шоу
Євробачення: найкраща пісня за всю історію шоу / Пресслужба

У 2020 році Євробачення мало відгриміти у 65 раз! І хоч пандемія змусила організаторів відмовитись від шоу, прихильникам конкурсу запропонували чимало цікавих розваг. Зокрема, обрати найкращу пісню Євробачення за всі часи.

Дані опитування оприлюднило видання BBC. За їхньою інформацією, найбільше голосів отримала композиція Waterloo, з якою гурт ABBA переміг на Євробаченні у 1974 році. Опитування серед меломанів проводили 16 травня, коли мав відбутись фінал міжнародного конкурсу. 

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Відомо, що шведська четвірка Агнета, Анні-Фрід, Бенні та Бьорн тривалий час не могла повірити у свій успіх. Після перемоги на Євробаченні-1974 гурт ABBA очолював всі британські чарти, а мільйони прихильників в усьому світі очікували на їхній приїзд. Згодом учасник колективу Бьорн Ульвеус зізнавався, що саме Євробачення стало для гурту чималим поштовхом у кар'єрі. 

Дивіться виступ гурту ABBA на Євробаченні-1974: відео 

Однак всього за 10 років шаленої слави ABBA вирішила зупинитись: артисти випустили останній сингл Under Attack. І тільки після 30-річної паузи вокалісти возз'єднались на сцені та оголосили про повернення у шоу-бізнес. Історія гурту ABBA та їхні запальні пісні повпливали на вибір глядачів Євробачення, які з 64 пісень найбільше запам'ятали саме Waterloo.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle Музика
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