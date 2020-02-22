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Переможці Євробачення-2020 від України – Go_A: відео виступу і текст пісні "Соловей"

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Відео та пісня переможниці Національного відбору на Євробачення / Instagram / @eurovision.ua

22 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За результатами голосування членів журі та глядачів, перемогу здобув маловідомий київський гурт Go_A. Вже у травні виконавці вирушать у Роттердам, щоб гідно представити нашу країну на міжнародному конкурсі.

У фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 переможцями став колектив Go_A, який представить Україну на пісенному конкурсі.  За результатами голосування вони отримали максимальну кількість балів – 12. Це чи не вперше думка суддів та глядачів зійшлась і лідери конкурсу були беззаперечними. За перемогу боролися ще 5 учасників: KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. 

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Учасники гурту Go_A ще у прямому ефірі зізнались, що пішли на ризик, обравши україномовну пісню "Соловей". Однак саме етномотиви треку та надзвичайний вокал солістки колективу Катерини Павленко допомогли їм вибороти перемогу на Нацвідборі. Окрім цього, у своєму зверненні до глядачів музиканти зворушили весь зал. 

Дорога Україно, ми з гуртом Go_A ризикнули і заспівали на Нацвідборі Євробачення пісню українською мовою. Хоч усі й казали, що його робити не потрібно. Ми вважаємо, що українська мова має звучати і тепер слово за вами,
– звернулась до глядачів учасниця Go_A.

Цього року в кожному півфіналі брало участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройшло по троє учасників з кожного півфіналу. Членами журі Національного відбору-2020 стали: співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль, генеральний продюсер "ТАВР Медіа", куди входять 6 радіостанцій (ХітFM, Русское Радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радіо RELAX, Мелодія FM) Віталій Дроздов.

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 – гурт Go_A: дивіться відео виступу

Також журналісти Lifestyle 24 підготували для вас оригінальний текст і переклад треку, який найбільше сподобався українським слухачам.

Гурт Go_A – "Соловей": текст пісні 

Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.

Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша
Із-за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Новини України Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle
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