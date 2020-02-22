Переможці Євробачення-2020 від України – Go_A: відео виступу і текст пісні "Соловей"

22 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За результатами голосування членів журі та глядачів, перемогу здобув маловідомий київський гурт Go_A. Вже у травні виконавці вирушать у Роттердам, щоб гідно представити нашу країну на міжнародному конкурсі.

У фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 переможцями став колектив Go_A, який представить Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування вони отримали максимальну кількість балів – 12. Це чи не вперше думка суддів та глядачів зійшлась і лідери конкурсу були беззаперечними. За перемогу боролися ще 5 учасників: KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI.

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Учасники гурту Go_A ще у прямому ефірі зізнались, що пішли на ризик, обравши україномовну пісню "Соловей". Однак саме етномотиви треку та надзвичайний вокал солістки колективу Катерини Павленко допомогли їм вибороти перемогу на Нацвідборі. Окрім цього, у своєму зверненні до глядачів музиканти зворушили весь зал.

Дорога Україно, ми з гуртом Go_A ризикнули і заспівали на Нацвідборі Євробачення пісню українською мовою. Хоч усі й казали, що його робити не потрібно. Ми вважаємо, що українська мова має звучати і тепер слово за вами,

– звернулась до глядачів учасниця Go_A.

Цього року в кожному півфіналі брало участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройшло по троє учасників з кожного півфіналу. Членами журі Національного відбору-2020 стали: співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль, генеральний продюсер "ТАВР Медіа", куди входять 6 радіостанцій (ХітFM, Русское Радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радіо RELAX, Мелодія FM) Віталій Дроздов.

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 – гурт Go_A: дивіться відео виступу

Також журналісти Lifestyle 24 підготували для вас оригінальний текст і переклад треку, який найбільше сподобався українським слухачам.

Гурт Go_A – "Соловей": текст пісні