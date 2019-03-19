Гола у ванній: Кортні Кардашян розбурхала мережу сексуальним знімком

302 Читать новость на русском
Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Instagram / @

Зірка реаліті-шоу та модель Кортні Кардашян похизувалась струнким тілом у ванній. Фото розбурхало мережу, а сексуальна блогерка отримала ще більшу популярність.

Представниці сімейного клану Кардашян полюбляють демонструвати на публіці красу свого тіла. Для світських заходів дівчата обирають провокативні вбрання, привертаючи увагу фотографів. Та не менш пікантними є і їхні буденні знімки. 

Читайте також: Кортні Кардашян позувала топлес перед камерою: фото 18+

Так, Кортні Кардашян вирішила поділитись з прихильниками дуже відвертою світлиною. Перед камерою вона постала повністю голою у ванній. Інтимні місця Кортні прикрила білою піною, що виглядало дуже спокусливо. Ідеальний макіяж з акцентом на очі та мокре волосся додали ефектності знімку.

Таке сексапільне фото одразу ж розбурхало мережу, а понад 2 мільйони користувачів вподобали його. Та знайшлось і чимало хейтерів, які покепкували з Кортні Кардашян, назвавши знімок невдалим зразком Photoshop. Люди звернули увагу на те, що голова зірки не пропорційна з тілом, а ліва нога наче плаває окремо у воді.

Ймовірно, таким провокативним фото Кортні Кардашян вирішила привернути увагу громадськості та ЗМІ до її нового лайфстайл-блогу. Проект вона нещодавно запустила у мережі та одразу прорекламувала його оголеним знімком. 

 

blog_ava
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня
2765
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кортні Кардашян Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня 17:52 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2765
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
19 березня 16:01 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
3332
ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи
19 березня 14:12 ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи
1 5786
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
19 березня 12:52 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
4380
10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
19 березня 11:00 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
11434
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук