Гола у ванній: Кортні Кардашян розбурхала мережу сексуальним знімком

Зірка реаліті-шоу та модель Кортні Кардашян похизувалась струнким тілом у ванній. Фото розбурхало мережу, а сексуальна блогерка отримала ще більшу популярність.

Представниці сімейного клану Кардашян полюбляють демонструвати на публіці красу свого тіла. Для світських заходів дівчата обирають провокативні вбрання, привертаючи увагу фотографів. Та не менш пікантними є і їхні буденні знімки.

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Так, Кортні Кардашян вирішила поділитись з прихильниками дуже відвертою світлиною. Перед камерою вона постала повністю голою у ванній. Інтимні місця Кортні прикрила білою піною, що виглядало дуже спокусливо. Ідеальний макіяж з акцентом на очі та мокре волосся додали ефектності знімку.

Таке сексапільне фото одразу ж розбурхало мережу, а понад 2 мільйони користувачів вподобали його. Та знайшлось і чимало хейтерів, які покепкували з Кортні Кардашян, назвавши знімок невдалим зразком Photoshop. Люди звернули увагу на те, що голова зірки не пропорційна з тілом, а ліва нога наче плаває окремо у воді.

Ймовірно, таким провокативним фото Кортні Кардашян вирішила привернути увагу громадськості та ЗМІ до її нового лайфстайл-блогу. Проект вона нещодавно запустила у мережі та одразу прорекламувала його оголеним знімком.