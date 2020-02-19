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"Голі" сукні та звабливі міні: зірки розважились на вечірці з нагоди British Awards 2020

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Еллі Голдінг на вечірці у Лондоні / www.gettyimages.com

Ввечері 18 лютого у Лондоні пройшла щорічна церемонія нагородження найкращих артистів преміями British Awards 2020. Та на урочистій частині подія не завершилась: зірки зібрались на вечірці, де продемонстрували далеко не скромні образи.

За традицією, саму церемонію British Awards 2020 відвідують лауреати премії, їхні родичі та колеги. А от вже після завершення офіційної частини всі знаменитості стають запрошеними гостями вечірки, яка проходить без десятків камер. Саме там селебрітіз можуть по-справжньому відпочити і потанцювати під улюблені треки.

До теми: British Awards 2020: якими вбраннями дивували зірки на червоній доріжці

Привітати переможців прийшли і знамениті моделі. Зокрема, на вечірці можна було побачити Наомі Кемпбелл та Ірину Шейк. "Чорна пантера" обрала для заходу розкішну мінісукню сріблястого кольору з бахромою. А от її колега Ірина Шейк показала всьому світу, як сексуально носити сорочку. Звичайне вбрання вона поєднала з ультракороткими шортами і туфлями-човниками. 

Цікаво, що після розлучення з Бредлі Купером модель відвідує світські заходи у супроводі свого друга – дизайнера Burberry Рікардо Тиші. Ймовірно, саме він підібрав звабливій Ірині Шейк незвичний і дуже сексуальний образ.

Ірина Шейк та Рікардо Тиші
Ірина Шейк та Рікардо Тиші / Getty Images

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Getty Images 

Спокусливу сукню обрала і співачка Еллі Голдінг. Вона красувалась на вечірці у сексуальному латексному вбранні, яке підкреслило її розкішну фігуру. Окрім цього, провокативний виріз у зоні декольте оголював груди артистки. 

Еллі Голдінг у латексній сукні
Еллі Голдінг у латексній сукні / Getty Images

Та вбрання Еллі було дуже скромним у порівнянні з Lizzo. Пишнотіла співачка вкотре довела, що не має наміру комплексувати через свою фігуру. Для світської вечірки вона обрала так звану "голу" сукню. Під прозорий одяг Lizzo одягнула чорне боді, трішки зменшивши пікантність свого вигляду. 

Lizzo на вечірці у Лондоні
Lizzo на вечірці у Лондоні / Getty Images

Дещо шокувала своїм виглядом співачка Mabel, яка стала лауреаткою премії British Awards 2020. На вечірку тріумфаторка прийшла в ультракороткій сукні з еротичним декольте. Вбрання привернуло увагу всіх учасників заходу. 

Радіоведуча Кіара Амфо та співачка Mabel
Радіоведуча Клара Амфо та співачка Mabel / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Велика Британія Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Ірина Шейк
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